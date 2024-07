Abbandonato al mercato il piccolo non smette di piangere disperato

La cruda realtà dell’abbandono colpisce ancora migliaia di animali in tutto il mondo, animali di cui le grida troppo spesso non arrivano alle orecchie di chi dovrebbero.

Questo sembrava essere anche il destino di Willow, un cucciolo lasciato solo tra le bancarelle di un mercato affollato, dove incredibilmente nonostante le molte persone nessuno sembrava rivolgere lo sguardo verso di lui. In un fredda mattina le grida del cucciolo si sono fatte però più disperate, la situazione era giunta al limite, proprio li sotto gli occhi di tutti, ma mentre nessuno muoveva un dito per aiutare l’animale questo iniziava a lasciarsi andare, del resto se nonostante la folla nessuno continuava ad aiutarlo, le speranze per lui si facevano sempre più flebili, in un secondo però tutto è cambiato.

Abbandonato tra le bancarelle: Il cucciolo in lacrime ha guidato aiuto fino a perdere le forze

L’abbandono è in grado di distruggere un cane sia emotivamente che fisicamente, soprattutto quando si parla di cucciolo in tenera età, è per questo che dopo essere stato lasciato in strada, al freddo e senza cibo, Willow ha subito un deperimento velocissimo. La fame, i parassiti e la mancanza di amore sembravano essere penetrati troppo in fondo, l’animale ha quindi presto smesso di combattere lasciandosi andare a lamenti disperati attendendo che la fine arrivasse, tra la folla però qualcuno ha udito quella flebile vocina proprio quando le speranze erano ormai perse, è cosi che due braccia si sono fatte avanti e lo hanno accolto, ma la situazione ormai sembrava quasi irreparabile.

Dopo la corsa dal veterinario è infatti emerso che il battito cardiaco di Willow era molto debole, l’animale si stava spegnendo a causa del freddo e della debilitazione, con estrema urgenza il piccolo è quindi stato posto in una teca riscaldata per essere stabilizzato prima di ricevere un bagno caldo ed una porzione di cibi.

La prima notte è stata cruciale ma colui che lo aveva salvato ha vegliato su di lui, una dimostrazione d’amore che è servita più di ogni medicina e che ha mostrato subito i suoi effetti. Willow ha infatti iniziato a migliorare, mostrando curiosità e affetto e conquistando definitivamente il cuore del suo salvatore.

La storia di Willow per poteva finire diversamente, sarebbero bastate altre poche ore in strada per far accadere l’inevitabile, inevitabile che purtroppo arriva su tantissimi cani abbandonati che non hanno avuto la fortuna di Willow.

Adesso la speranza è che il futuro per il cucciolo sia ben più splendente e che freddo, fame e abbandono non vengano più sperimentati dell’animale che, nonostante la sua giovane vita, ha già sperimentato difficoltà ben più marcate di quelle che qualunque animale dovrebbe mai affrontare.