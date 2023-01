Rimasta da sola a due settimane di vita, dopo essere stata abbandonata, la piccola deve lottare per riuscire a sopravvivere.

Un’indifesa gattina dal pelo striato è stata abbandonata in strada quando aveva soltanto due settimane di vita e non sarebbe riuscita a sopravvivere da sola se non fosse stato per l’indispensabile aiuto dimostrato da un passante che ha avvertito – durante il suo percorso – i flebili lamenti della piccola e ha deciso di intervenire per portarla in salvo.

Abbandonata per strada a sole due settimane: deve lottare per sopravvivere – VIDEO

La tenera Rumi, così battezzata ancor prima di essere accolta nella sua nuova casa, pare debba la vita a una donna dall’animo sensibile che – dopo averla vista in difficoltà ma senza conoscere la sua tenera età – avrebbe fatto tutto il possibile affinché la micetta potesse sopravvivere. Senza avere più né la sua mamma, come guida, né una famiglia umana che potesse prendersi cura di lei, Rumi è stata visitata per la prima volta dal veterinario, dove si è scoperto che non era una comune randagia.

L’annuncio è stato poi condiviso dai responsabili di una struttura-rifugio per animali che si è dimostrata disponibile a collaborare con la donna, in diretta da Tampa, un ridente città della Florida. Per presentare l’amicizia nata poco dopo: tra Rumi, la piccola trovatella, e Mia – un’altra gattina recentemente adottata dai soccorritori – i volontari hanno voluto augurare su Instagram il loro “buongiorno da due gattini coccolosi“.

Gli utenti hanno potuto così ringraziare i responsabili per il lavoro svolto fino a quel momento dagli addetti al servizio di recupero, impegnati quotidianamente a salvare sfortunati pelosetti abbandonati o ritrovatisi accidentalmente in strada. Il video condiviso su Instagram mostra – infine – uno dei primissimi momenti di tenerezza tra Rumi e Mia.

In conclusione Rumi, ad accertamenti sulle sue condizioni di salute terminati e rivelatisi di buon auspicio, è stata momentaneamente adottata dal veterinario che aveva inizialmente scoperto la sua situazione.

Ora la gattina Rumi vive serenamente nella struttura di “Tiny Paws Forsters” e, sotto la supervisione del veterinario e dei membri dell’équipe, mostra di amare alla follia il suo accogliente tappetino in grado di generare calore.