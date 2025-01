Abbandonata in un fosso con una ferita d’arma da fuoco: il miracolo di Bree

La storia di Bree, un cane di sei mesi, è un esempio straordinario di resilienza. Colpita alla colonna vertebrale da un proiettile e gettata in un fosso, Bree ha affrontato un incubo. Nonostante la paralisi parziale, non si è mai arresa. È rimasta bloccata nel fosso, cercando cibo tra i rifiuti, e grazie alla sua determinazione è riuscita a sopravvivere per alcuni giorni.

La sua presenza è stata segnalata da molti passanti, ma quando le autorità sono intervenute, Bree non era più visibile, presumibilmente perché una cattiva deambulazione dovuta allo sparo l’aveva portata a cadere nel fosso. Era in condizioni disperate, smagrita e disidratata, coperta di sporcizia e muffa. Tuttavia, il suo recupero ha attirato l’attenzione della comunità di Purcell, in Oklahoma, che si è mobilitata per aiutarla.

I volontari del Purcell Animal Welfare e i cittadini hanno raccolto fondi per le sue cure e per la sua riabilitazione. Grazie alla solidarietà di tutti e alla sua incredibile forza di volontà, Bree ha iniziato a riprendersi. Le sue ferite fisiche si calmeranno nel tempo, ma per il trauma subito avrà bisogno di sostegno psicologico da parte di esperti. La sua storia è un potente messaggio di speranza e dimostra che, anche di fronte alle avversità, la voglia di vivere può vincere qualsiasi sfida. Bree, ora in rapida ripresa, rappresenta un simbolo di coraggio e resilienza per tutti coloro che l’hanno sostenuta.