Abbandonata con lo scotch sugli occhi e rinchiusa con un pazzo e 9 cuccioli

Mamma cane, identificata come Paula, è stata abbandonata in modo disumano insieme ai suoi nove cuccioli, con gli occhi bendati con dello scotch. Il drammatico ritrovamento è avvenuto qualche giorno fa a Saraburi, quando un motociclista, notando la cagnolina sul ciglio della strada, ha deciso di fermarsi per aiutarla. Scoprendo che era una madre con i piccoli, il motociclista ha immediatamente compreso la gravità della situazione e ha segnalato il caso a un rifugio locale. Paula era stata lasciata lì dai suoi proprietari, privandola della vista e mettendo in pericolo la vita dei suoi cuccioli, che erano stati rinchiusi in una scatola di cartone.

Nonostante non potesse vedere, Paula sentiva il bisogno di proteggere i suoi figli e, al momento del soccorso, si rifiutava di allontanarsi dalla scatola. Questo comportamento rifletteva la sua preoccupazione e la sua volontà di prendersi cura dei piccoli, persino in una situazione così disperata. Il motociclista, testimone della scena, ha condiviso l’accaduto sui social media, chiedendo aiuto per non lasciarli in quello stato un minuto di più.

Quando i volontari sono giunti per salvare Paula e i suoi cuccioli, non è stato facile tranquillizzarla. Solo una volta giunti al rifugio, e dopo essere stata liberata dalle sue costrizioni, Paula ha finalmente potuto constatare che i suoi cuccioli erano stati messi al sicuro accanto a lei. In quel momento, ha smesso di mostrare il suo turbamento e ha cominciato a mostrare gratitudine verso coloro che sono intervenuti per salvare lei e i suoi cuccioli dalla strada pericolosa.

La storia di Paula si è conclusa con una nota positiva: i cuccioli, ora sani e salvi, hanno già ricevuto molte visite da potenziali famiglie adottive. La loro attuale condizione testimonia un lieto fine in mezzo a una situazione tanto tragica, dimostrando che anche nei momenti di maggiore difficoltà c’è sempre la possibilità di una rinascita e di un futuro migliore per questi animali.