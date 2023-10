Abbandonata a pochi giorni dalla nascita, il Pitbull fa qualcosa di incredibile

Trovata quando ormai mancava pochissimo al parto, il comportamento di Waffles ha sciolto il cuore dei suoi salvatori

Alcune volte alcuni appelli seppur silenzioso possono toccare il cuore in maniera particolare, questo è proprio ciò che è accaduto a coloro che sono incappati nel video della giovane Pitbull, abbandonata nel suo momento di maggiore bisogno da umani senza troppa scrupoli. La cagnolina vagava da sola in strada quando il suo sguardo ha incrociato quello di due ragazze e l’animale ha subito capito che quei visi dolci sarebbero stati l’unica possibilità di salvezza per lei e per i suoi piccoli.

L’atto di un cane randagio vicino al parto di avvicinarsi a dei sconosciuti non è affatto scontato, ma rappresenta l’ennesima testimonianza del legame che lega l’uomo al cane da millenni, un legame tanto profondo da essere ormai radicato nell’istinto di questi animali, capaci di vedere il buono in noi nonostante tutto quello che possano aver subito.

È stato amore a prima vista, e subito dopo la sorpresa sotto gli occhi di tutti

Alcune volte il bisogno di protezione diventa palpabile e così è stato anche nel caso di Waffles che, sapendo del parto ormai imminente, ha sentito in sé il bisogno di essere aiutata trovando poi nelle due passanti gli sguardi giusti, quello che gli avrebbero regalato una possibilità. Per fortuna Waffles non ha fatto male i suoi calcoli e le due passanti hanno risposto presente alla sua chiamata, non voltandosi altrove ma prendendosi la grossa responsabilità di accudire il cane.

Waffles è stata da subito docile e, seppur avvicinandosi in modo timoroso, in poco tempo si è sciolta leccando e facendosi prendere dalle due salvatrici. Che l’animale fosse in attesa di cuccioli era chiaro, l’addome era gonfio così come le sue mammelle, ma le volontarie non avrebbero mai immaginato che la sorpresa stesse per arrivare così repentinamente.

La prima tappa è stata quella del veterinario che ha deciso di fare chiarezza sulla situazione con un’ecografia nella quale è sembrato subito evidente che al parto non sarebbe mancato molto. L’animale era infatti al suo 57esimo giorno di gestazione a fronte dei 60-63 previsti per il parto, motivo per cui non vi era tempo da perdere e bisognava trovare per lei una casa.

Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Lasciare la cagnolina in un rifugio non era però la soluzione, anche se le ragazze che l’hanno salvato non avevano modo di poter badare a lungo all’animale. Dopo una capatina veloce dal toelettature per un bagno, tuttavia, hanno deciso di ricavare uno spazio tranquillo in casa loro ed è a questo punto che è accaduto l’inaspettato.

Nessuno si sarebbe aspettato un travaglio imminente ma così è stato e dopo poco la cagnolina ha dato alla luce il suo primo piccolo a cui ne sono seguiti altri. Da mamma amorevole come aveva subito dimostrato di essere la cucciola ha pulito uno ad uno i suoi bambini leccandoli ed asciugandoli fino all’ultimo, venuto fuori dopo diverse ore. Alle fine sono stati 6 i cuccioli dati alla luce, solo uno uguale a lei ed altri 5 bianchi con qualche macchiolina nera, tutti sani e bellissimi.

Una storia che sarebbe potuta finire in maniera molto diversa ma che, anche se per un soffio, ha trovato un lieto fine. Adesso però non è ancora arrivato il momento di cantare vittoria visto che per Waffles ed i suoi piccoli ci sarà bisogno di trovare una nuova casa non appena questi saranno autosufficienti. Se la gratitudine può essere dimostrata da un animale ad ogni modo, è impossibile non notarla meglio occhi della neo mamma, un animale dalla dolcezza infinita che non meritava il trattamento ricevuto e che, speriamo, possa trovare la felicità in una nuova famiglia al più presto.