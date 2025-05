Abbandona lo studio e poi ci ripensa

Durante l’appuntamento del 30 aprile con “Uomini e Donne”, Cristina Ferrara ha attirato l’attenzione lasciando lo studio per poi tornare, decisa a lottare per Gianmarco Steri. La situazione è emersa dopo che Nadia Di Donato aveva abbandonato il programma, e Gianmarco aveva cercato di riprenderla, suscitando le critiche di Cristina. Quest’ultima, in segno di protesta, ha dichiarato: “Io voglio andare via perché mi hai lasciato di nuovo dietro le quinte”, ma poco dopo è tornata, affermando di voler continuare a lottare per il tronista.

Nella stessa puntata, Francesca Polizzi ha manifestato i suoi dubbi su Gianmarco, sostenendo che non fosse realmente interessato a lei. Le sue parole sono state incisive: “Quando ti sei commosso in esterna con me, l’hai fatto per motivi tuoi”, insinuando che il tronista avesse un comportamento manipolativo. Nonostante ciò, si è appreso che Francesca lascerà definitivamente il programma, con Gianmarco che non si è dimostrato propenso a riprenderla, affermando che avrebbe comunque deciso di eliminarla.

La situazione tra i protagonisti ha suscitato reazioni inattese tra il pubblico, col tronista che ha osservato come Francesca fosse cambiata rispetto all’inizio del loro percorso. Il programma, condotto da Maria De Filippi, ha mostrato dinamiche complesse e relazioni altalenanti, continuando a intrattenere il pubblico con le sue vicende emotive.