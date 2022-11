abbandona i suoi gatti al rifugio a causa della scelta del fidanzato

Una donna abbandona i suoi gatti al rifugio dopo un anno di vita insieme solo perché ha un nuovo fidanzato. Il video appello per i due animali.

Scegliere di adottare un animale è una cosa molto seria. Questi sono degli esseri viventi e in quanto tali hanno dei sentimenti e si adattano alla vita che gli viene regalata. Purtroppo però esistono persone che prendono troppo alla leggera questa cosa e probabilmente credono di aver a che fare con dei peluche con cui smettere di giocare quando non ne hanno più voglia. Su Tik Tok è diventato virale il video di una donna che abbandona due bellissime gatte dopo aver trascorso un anno insieme a loro e la motivazione per cui decide di riportarle in rifugio è quella di aver trovato un nuovo fidanzato a cui le due feline non andavano affatto a genio.

Riporta i gatti in rifugio perché il nuovo ragazzo ha un cane con cui non vanno d’accordo

Adottare un animale e portarlo nella propria casa dovrebbe essere una scelta per la vita. Certo, esistono dei rari casi in cui è purtroppo necessario dividersi da loro ma questi sono davvero pochi e nascondono delle motivazioni molto serie. Di sicuro, trovare un nuovo fidanzato non è tra queste motivazioni. Purtroppo ogni anno capita che moltissima gente prenda l’adozione molto alla leggera. In quel momento hanno voglia di qualcuno con cui giocare e con cui passare il tempo, ma appena la voglia passa decidono di riportarli dove sono stati presi, come se fossero dei peluche da rivendere al mercatino delle pulci.

Ti potrebbe interessare anche >>> Gatta abbandonata perché ipovedente: Mir cerca una nuova casa – VIDEO

Da qualche giorno su Tik Tok gira un video in cui viene raccontata una storia davvero molto triste e che lascia in chi la guarda un po’ di amaro in bocca, se non proprio della rabbia. Le immagini mostrano due bellissime gatte dentro ad una gabbia e il testo in sovraimpressione racconta la loro vicenda. Questi due felini sono stati adottati nel 2021 da una ragazza che per un anno le ha tenuto a casa con lei. Purtroppo per loro però la donna ha poi trovato un nuovo fidanzato che a sua volta era proprietario di un cane. Le due micie non andavano molto a genio al cane del ragazzo e così la donna ha pensato bene di prenderle e riportarle dove le aveva trovate.

@fosteringfelinesoh The confusion of being returned will always break my heart. #rescue #fyp #foryou #spayandneuteryourcats #foster #cincinnati #bondedpair #33333 #catsoftiktok #cats ♬ A thousand years – Zeus

Ti potrebbe interessare anche >>> Si trasferiscono e abbandonano il cane in strada: la storia di Furio

La donna quindi abbandona i suoi gatti in rifugio solo per aver trovato un nuovo ragazzo. Una scusa e una motivazione davvero terribile che dimostra quanta insensibilità questa persona possa avere. Le due gatte infatti ormai si erano affezionate a lei ed erano abituate alla vita in appartamento e dopo un anno ritrovarsi nuovamente all’interno di una gabbia è per loro un grandissimo trauma. Moltissimi utenti nel vedere il video e nel leggere la storia delle due povere gattine hanno provato moltissima rabbia nei confronti della ragazza e una grande delusione. Quello che si augurano è che ora le due micie possano trovare una casa per sempre, dove essere amate senza data di scadenza e, magari, senza essere divise. (G. M.)