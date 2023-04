Mentre è volante, e a bordo il suo bambino, abbandona i suoi due piccoli cani per strada: i cuccioli provano a rincorrerla disperati.

Un uomo si è imbattuto in una scena raccapricciante mentre si trovava al volante della sua auto e nell’atto di percorrere una strada particolarmente trafficata della sua città. Dopo aver sorpreso una donna mentre scaricava letteralmente sulla via una coppia di cagnolini, non avrebbe saputo trattenersi e avrebbe deciso di intervenire per evitare il peggio. La disperata corsa dei due pelosetti, nel mentre, è stata ripresa dall’uomo per testimoniare l’accaduto, e due cagnolini, essendo appena stati abbandonati dalla loro padrona, hanno provato in tutti i modi a raggiungere la vettura della donna.

Abbandona i suoi cani per strada: i cuccioli la rincorrono disperati – VIDEO

Un filmato dalla durata di 1 minuto e mezzo, che documenta il triste tentativo di abbandono messo appunto dalla donna, è stato ripreso dal conducente dell’auto e successivamente pubblicato dai canali d’informazione locale. Uno fra questi è stato “ElInformanteMX” servendosi del suo profilo social su Twitter, con il fine di raggiungere quanti più utenti possibili.

La legge prevede delle sanzioni ben precise per coloro che lasciano i propri animali da compagnia senza protezione. Oltre ad illustrare quali siano le pene applicate al reato di abbandonano: nell’articolo in evidenza potete trovare anche degli utili consigli su come intervenire nel caso vi capiti di assistere a simile episodio.

A lasciare perplessi gli utenti che hanno commentato l’amaro episodio sarebbe stato, oltre al grave gesto, anche la consecutiva reazione della donna.

Difatti, quando l’uomo si è accorto di cosa stesse accadendo a pochi metri da lui, ha cercato anch’esso di seguire la traiettoria dei due cagnolini, affiancandosi all’autovettura della loro fuggitiva umana.

Oltre all’abbandono sono previste anche aspre sanzioni i per i casi di maltrattamenti, sapevate ad esempio del recente divieto di tenere il cane alla catena? Qui trovate tutte le informazioni sulla Legge Regionale entrata in vigore nella penisola nel corso di queste ultime annualità.

Riuscito finalmente a raggiungerla, grazie all’importante coda di macchina davanti a loro, ha chiesto alla donna delle delucidazioni, ma quest’ultima avrebbe finto di non sapere assolutamente a cosa l’uomo si riferisse e quindi di non essere a conoscenza dell’identità dei due animali da lei – poco prima – abbandonati.

🐶🚨MUJER ABANDONA A SU PERRITOS EN VÍA PÚBLICA 😡😠 Automovilistas exhibieron a una mujer, luego de aparentemente abandonar a sus #Perros, sobre calles de #Guadalajara, #Jalisco. pic.twitter.com/3nfZXi9p0b — EL INFORMANTE 🇲🇽 (@ElInformanteMX) April 16, 2023

L’episodio si è verificato nel distretto di Guadalajara, Jalisco, una città del Messico.