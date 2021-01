Secondo indiscrezioni gli ABBA potrebbero essere superospiti a Sanremo 2021: la notizia è stata commentata da Amadeus con un certo fastidio.

Dopo i Ricchi e Poveri, gli ABBA. Secondo le ultime indiscrezioni, gli organizzatori del Festival sarebbero al lavoro su una nuova reunion che farebbe davvero parlare il mondo intero. Da anni si vocifera infatti di un ritorno degli ABBA, ma finora ogni speranza dei fan è stata delusa nei fatti. Può essere la nostra kermesse a compiere il miracolo? A quanto pare no. L’entusiasmo è stato infatti smorzato da Amadeus, che ha commentato la notizia non senza nervosismo…

ABBA super ospiti a Sanremo?

Il gruppo di Mamma Mia, Dancing Queen e S.O.S. potrebbe riunirsi sul palco dell’Ariston. La notizia, che avrebbe del clamoroso, è stata data nella mattinata di sabato 9 dall’autore televisivo Sergio Maria Rubino ai microfoni di Sanremo di sabato, su Radio 2.

Amadeus

Queste le parole dell’autore, storico braccio destro tra l’altro di Paolo Bonolis: “Si vocifera della reunion di un gruppo straordinario, gli ABBA, sul palco dell’Ariston“. Una notizia che è stata subito riportata da tutti gli organi di stampa, con tanto di lanci di agenzia e post social. Un clamore che non è per nulla piaciuto al direttore artistico.

Amadeus commenta gli ABBA a Sanremo

La risposta del conduttore e direttore artistico del Festival è arrivata attraverso un messaggio fatto filtrare attraverso il proprio ufficio stampa: “Gli ABBA al Festival? I desideri sono tanti, e pure le invenzioni. Quando gli ospiti diventano ufficiali lo saprete da me“. Di seguito il video di Dancing Queen, una delle migliori canzoni del quartetto svedese:

Caso chiuso, dunque. La sensazione è però che stavolta al noto presentatore l’indiscrezione non sia per nulla andata giù. Sarà però del tutto attendibile la sua smentita? Lo scopriremo solo tra qualche settimana. Intanto continuano a sprecarsi le indiscrezioni anche su altri membri del cast. In particolare, tra le super-donne del Festival potrebbero esserci anche Miriam Leone, Matilde Gioli e Mariacarla Boscono (super modella ed ex di Ghali). Nomi su cui al momento non è arrivata alcuna smentita, ufficiale o meno…