ABB vende divisione robotica a SoftBank: accordo da miliardi

Il gruppo svizzero di ingegneria ABB ha annunciato di aver raggiunto un accordo per vendere la propria divisione robotica a SoftBank Group, per un valore di 5,38 miliardi di dollari. Questa decisione segna un cambiamento rispetto al piano iniziale di scorporare e quotare separatamente la divisione di automazione industriale, che compete con aziende giapponesi come Fanuc e Yaskawa, e con la tedesca Kuka.

ABB prevede che la transazione si chiuda tra la metà e la fine del 2026, con un incasso stimato di circa 5,3 miliardi di dollari. L’azienda ha dichiarato che i proventi saranno utilizzati per principi di allocazione a lungo termine, che comprendono investimenti per la crescita organica, acquisizioni e restituzione di capitale agli azionisti tramite dividendi e riacquisto di azioni.

La divisione robotica, che conta 7.000 dipendenti, ha riportato un fatturato di 2,3 miliardi di dollari nell’ultimo anno, rappresentando il 7% dei ricavi totali di ABB. Tuttavia, ABB ha evidenziato una limitata sinergia tra questa divisione e le sue altre attività, che si concentrano principalmente su elettrificazione e automazione.