12.8 C
Roma
mercoledì – 8 Ottobre 2025
Tecnologia

ABB vende divisione robotica a SoftBank: accordo da miliardi

Da StraNotizie
ABB vende divisione robotica a SoftBank: accordo da miliardi

Il gruppo svizzero di ingegneria ABB ha annunciato di aver raggiunto un accordo per vendere la propria divisione robotica a SoftBank Group, per un valore di 5,38 miliardi di dollari. Questa decisione segna un cambiamento rispetto al piano iniziale di scorporare e quotare separatamente la divisione di automazione industriale, che compete con aziende giapponesi come Fanuc e Yaskawa, e con la tedesca Kuka.

ABB prevede che la transazione si chiuda tra la metà e la fine del 2026, con un incasso stimato di circa 5,3 miliardi di dollari. L’azienda ha dichiarato che i proventi saranno utilizzati per principi di allocazione a lungo termine, che comprendono investimenti per la crescita organica, acquisizioni e restituzione di capitale agli azionisti tramite dividendi e riacquisto di azioni.

La divisione robotica, che conta 7.000 dipendenti, ha riportato un fatturato di 2,3 miliardi di dollari nell’ultimo anno, rappresentando il 7% dei ricavi totali di ABB. Tuttavia, ABB ha evidenziato una limitata sinergia tra questa divisione e le sue altre attività, che si concentrano principalmente su elettrificazione e automazione.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Turismo religioso e innovazione al TTG di Rimini
Articolo successivo
Serie TV romantiche su Netflix: 5 storie d’amore uniche
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.