ABB prevede crescita debole nel quarto trimestre

– Il gruppo ingegneristico svizzero ABB ha chiuso il terzo trimestre del 2023 con ordini per 8.052 milioni di dollari -2%, comparabile +2%, ricavi per 7.968 milioni di dollari +8%, comparabile +11%, EBITA operativo di 1.392 milioni di dollari margine 17,4%, EPS base di 0,48 dollari +149% e un flusso di cassa da attività operative da 1.351 milioni di dollari +71%.

“Il terzo trimestre del 2023 è stato un trimestre forte per ABB, con un rapporto book-to-bill positivo, un margine EBITA operativo nuovamente superiore al 17% e un forte flusso di cassa che ci ha messo in una buona posizione per ottenere un free cash flow annuo di circa 3 miliardi di dollari“, ha commentato il CEO Bjorn Rosengren.

Nel quarto trimestre del 2023, ABB prevede una crescita dei ricavi comparabili a un tasso “low- to mid single digit”. Inoltre, prevede che lo schema storico si ripeta con il margine EBITA operativo nel quarto trimestre che sarà sequenzialmente inferiore rispetto al terzo trimestre e sarà pari a circa il 16%.

Per l’intero anno 2023, prevede che la crescita dei ricavi comparabili sarà nell’ordine del “low teens” e che il margine EBITA operativo sarà compreso tra il 16,5% e il 17%.