Aaron Parks si ritrova nel jazz

Dopo il terzo lavoro con i Little Big e la collaborazione con Dayna Stephens, Aaron Parks pubblica “By All Means”, insieme a un quartetto acustico al primo lavoro insieme, formato da Ben Street al basso, Billy Hart alla batteria e Ben Solomon al sax tenore.

Come annunciato, il nuovo album è “un album di jazz tipico, il primo dopo un lungo periodo”. All’ascolto, la definizione calza appieno: “By All Means” è un deciso ritorno alle origini del genere, con strumenti acustici, temi lasciati principalmente al sax tenore, walking bass a scandire con la batteria l’incalzante ritmo jazz, assoli e code pianistiche.

L’album ha un suono diretto, nel quale la complessità e l’immediatezza trovano un perfetto bilanciamento. Il sax presenta il tema, lascia all’ascoltatore il tempo per assimilarlo prima di dedicarsi all’assolo, il crescendo, quindi lo spazio per l’assolo di piano e la ripresa del sax, il finale che rallenta. Suono classico, senza tempo, pulito e rigoroso.

“By All Means” si presta sia a momenti più intimi sia a quelli più conviviali, perché l’eleganza e il rigore delle composizioni si astraggono bene dal contesto e lasciano spazio solo alla musica. La cifra dell’intimità è quella che emerge guardando i titoli dei brani: “For Maria José”, dedicata alla moglie; “Little River”, per il figlio; e soprattutto nella finale “Raincoat”, nella quale il dialogo tra pianoforte e sax è molto personale ed emotivo.

Parks ha detto che l’idea dell’album gli è venuta in sogno e che per questo lavoro s’è messo più nell’ottica di essere uno dei componenti del gruppo, più che un pianista solista. In effetti, può essere percepito come un lavoro di un quartetto affiatato, che ha lavorato insieme sulla musica. Anche senza sperimentazioni e innovazioni, la bravura di Aaron Parks e dei musicisti che di volta in volta collaborano con lui c’è tutta.

