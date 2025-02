A$AP Rocky assolto: il compagno di Rihanna evita 24 anni di carcere

A$AP Rocky, il rapper e compagno di Rihanna, è stato assolto dopo aver affrontato un processo per un episodio avvenuto il 6 novembre 2021, in cui è accusato di aver sparato a Terell Ephron, suo amico d’infanzia, durante una rissa fuori da un hotel di Hollywood. La corte ha impiegato tre ore di camera di consiglio per emettere la sentenza che è stata letta in un’aula affollata di giornalisti, con la presenza di Rihanna, che ha supportato Rocky durante tutto il processo.

Durante il dibattimento, Ephron, noto come A$AP Relly, ha testimoniato che Rocky avrebbe sparato due colpi di pistola in sua direzione, sfiorandolo alle mani. Tuttavia, un altro membro della crew A$AP Mob, A$AP Twelvyy, ha offerto una versione alternativa, sostenendo che Relly avrebbe aggredito Rocky, il quale avrebbe sparato solo a scopo d’avvertimento. Le immagini di sorveglianza hanno parzialmente documentato l’episodio.

Il processo è iniziato il 24 gennaio, e Rocky rischiava fino a 24 anni di carcere. Dopo la lettura della sentenza di non colpevolezza, il rapper ha ringraziato i giurati, dichiarando di essere stato salvato. In precedenza, aveva rifiutato un’offerta di patteggiamento che avrebbe potuto ridurre la pena a soli sei mesi di carcere.

A$AP Rocky, nome d’arte di Rakim Athelaston Mayers, è nato a New York nel 1988. Ha guadagnato fama come membro della A$AP Mob e come artista solista. La sua carriera musicale è caratterizzata da brani che approfondiscono la vita di strada. Lui e Rihanna hanno iniziato una relazione nel 2019 e hanno due figli. Rocky ha descritto la loro relazione come basata sulla comprensione reciproca.