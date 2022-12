A2A, Patuano: “Privati pronti a investire capitali in energie rinnovabili ma bisogna accelerare”

– “I risultati dello studio evidenziano come nel nostro Paese siano possibili ampi margini di miglioramento nella produzione di energia green a partire dalle peculiarità di ciascun territorio, sulla base delle risorse esistenti e degli impianti già presenti. Nello scenario attuale, attraverso la valorizzazione delle proprie fonti rinnovabili disponibili, come vento, sole, acqua e rifiuti, il Centro Sud può fornire un contributo concreto all’autonomia energetica del Paese. Un obiettivo importante che richiede anche un cambio di paradigma in cui diventa fondamentale la collaborazione e il dialogo aperto e trasparente tra istituzioni, cittadini e imprese”. È quanto ha affermato Marco Patuano, presidente di A2A in occasione della presentazione del report “Verso l’autonomia energetica italiana: il ruolo del Centro Sud” svoltasi oggi pomeriggio a Roma, presso l’Associazione Civita.

L’Italia oggi è quintultima in Europa per autonomia energetica ma seconda per disponibilità di risorse sul proprio territorio. In tale scenario qual è il contributo che può fornire il Centro Sud?

“È un contributo straordinario. Il centro sud è beneficiato da condizioni geografiche, e quindi meteorologiche, assolutamente straordinarie per quanto riguarda sia la tecnologia fotovoltaica, quindi il solare, sia per quanto riguarda la tecnologia eolica. Se noi immaginiamo un triangolo che va dalla Puglia alla Sicilia alla Sardegna, abbiamo condizioni di ventosità fantastiche che possono essere sfruttate, ci tengo a sottolinearlo, nel pieno rispetto di tutti i vincoli ambientali. Dobbiamo accelerare perché comunque è un progetto che