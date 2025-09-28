A2A migliora ispezioni idriche con robotica innovativa

A2A implementa la tecnologia robotica per ispezionare le condotte forzate, ottenendo risultati promettenti nei test effettuati nelle centrali di Premadio e Gravedona. Le condotte, essenziali per il funzionamento degli impianti idroelettrici, presentano complessità tecniche che rendono le ispezioni e la manutenzione difficoltose. Con uno sviluppo medio superiore al chilometro e significativi diametri e pendenze, richiedono interventi altamente specializzati.

A2A gestisce 55 di queste condotte, sottoposte a controlli periodici attraverso ispezioni visive e misure spessimetriche da parte di operatori esterni. Esistono due modalità di ispezione: l’accesso diretto nella condotta, che richiede lo svuotamento e un fermo impianto, e le ispezioni dall’esterno, complicate dalla conformazione del territorio. Entrambi i metodi si rivelano onerosi in termini di tempo e risorse, e offrono dati discontinui.

Per ovviare a queste problematiche, A2A ha avviato una collaborazione con PipeIn, specializzata in robotica per infrastrutture idrauliche. L’obiettivo è implementare una tecnologia che garantisca rilievi ad alta precisione, limitando l’impatto operativo. Il sistema DDS3, un rover progettato per muoversi all’interno delle condotte anche in presenza d’acqua ed in condizioni di pressione fino a 60 bar, è dotato di telecamere subacquee e sensori a ultrasuoni, permettendo una mappatura continua dello stato della condotta senza necessità di svuotarla.

Nel corso di recenti interventi, il robot ha dimostrato la sua capacità di operare in condizioni reali, raccogliendo dati spessimetrici lungo i quattro assi cardinali. La tecnologia favorisce anche un incremento nella frequenza delle ispezioni, un miglioramento della sicurezza per il personale e un’ottimizzazione nella pianificazione della manutenzione, con ulteriori sviluppi previsti per accrescere le potenzialità del rover.