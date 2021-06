Dieci anni fa, il 5 ottobre del 2011, un carcinoma al pancreas si poratava via prematuramente Steven Paul Jobs, detto Steve.

Dopo dieci anni, il rumore di fondo si è placato.

Steve Jobs è morto, tutto su di lui è stato detto e scritto, molti lo hanno addirittura dimenticato, quindi si può cercare di andare oltre la celebrazione.

Steve Jobs non era un artista.

Non lascia dietro di sé melodie o dipinti, sculture o romanzi.

Steve Jobs è stato un capitalista illuminato da grandiose intuizioni di marketing. Un uomo d’affari più avanti degli altri.

Quello che ci lascia sono solo oggetti, prodotti che per molti sono motivo di culto e che molti altri trovano esageratamente costosi.

Di certo, la glorificazione che è stata fatta di lui rivela molto della nostra società.

Il successo di Steve ci rivela che per noi, prima di tutto, contano le cose.

E certamente le cose che Steve Jobs ci lascia in eredità sono notevoli. L’esercizio che possiamo fare è cercare di immaginare come sarebbe oggi il mondo se gli oggetti realizzati da Steve non fossero mai esistiti. Una dimensione parallela come quelle del Dr. Strange in cui si scopre che…

Nel 1976 non nasce la Apple. Due anni dopo non esiste quindi Apple Lisa, quello che sarebbe stato il primo computer ad utilizzare le icone.

Queste nascono invece in casa Xerox con il modello alto che rimane però solo un esperimento fino al 1990, quando le icone finalmente vengono lanciate da Linus Torvalds per il sistema Linux.

Il famoso lancio del Macintosh, nel 1984, non avviene mai e il mouse, inventato da Doug Engelbart nel ’68 viene adottato nei computer solo trenta anni dopo, grazie alla scoperta del brevetto dopo la sua scadenza da parte del fondatore di Google, Larry Page.

Nel 1996 i computer utilizzano ancora i floppy invece dei cd perché Jobs non ha mai costruito il piccolo computer Next. I dischetti vanno in pensione solo nel 2000, quando nascono le prime chiavette usb.

Fino a quell’anno i computer rimangono oggetti in plastica industriale, grigia e beige.

Il coloratissimo iMac nel ’98 non è stato mai inventato.

Alcuni giovani designer coreani cominciano a fare pc colorati solo nel 2005.

Toy Story e la Pixar non sono mai nati e quindi il ’95 non vede l’uscita di nessun film di animazione digitale.

Il primo film al computer é Antz, la formica. Viene realizzato da Steven Spielberg solo nel 2003. Cinque anni in ritardo.

Il 2001 viene ricordato come l’anno del disastro. Non solo per le Torri gemelle ma anche per la musica. iPod e iTunes non sono mai stati inventati e i pirati musicali imperversano.

Per riportare l’ordine, viene creata la Polizia del Copyright. Ha diritto di irrompere in ogni casa per cercare le ricevute di pagamento dei brani musicali presenti nei lettori mp3.

L’iPhone nel 2007 non esiste. I telefoni a tastiera imperversano e i touchscreen sono solo una curiosità da laboratorio. Google non realizza alcun sistema operativo Android, perciò il leader assoluto di mercato è ancora la finlandese Nokia.

Al giorno d’oggi i netbook hanno sbaragliato la concorrenza. L’iPad nel 2010 non è mai nato e nessuno crede che il tablet abbia un futuro dopo la catastrofica esperienza di Microsoft del 2000.

Così forse sarebbe il mondo senza che la vita di Steve Jobs fosse passata a modificarlo.

Siete d’accordo o la pensate diversamente?

Ed ora 5 cose che forse non sapete di Steve Jobs.

5 – Al numero cinque il fidanzamento con Joan Baez. Steve e la cantautrice sono stati insieme attorno ai loro 20 anni.

4 – Quarta posizione per le azioni Disney. Steve era praticamente il padrone della Walt Disney. Con oltre il sette per cento della società il suo peso nella casa di Topolino era di 48 milioni di dollari.

3 – Al terzo posto, tra le cose curiose su Steve Jobs, il suo stipendio come amministratore delegato della Apple. Un dollaro l’anno.

2 – Seconda piazza per il maglioncino nero di Steve. Casual ma caro. In cashmere e seta, costava 300 dollari.

1 – Al primo posto, Steve era una vera peste da piccolo. A scuola portava serpenti vivi e faceva scoppiare miccette ovunque.

Una sua frase celebre non può che essere questa:

“Il tempo che avete è limitato.

Non sprecatelo vivendo una vita scritta da altri”.