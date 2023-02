a volte succede e puoi capirlo così

Il tuo cane non sopporta il tuo partner? Per scoprirlo basta semplicemente osservare il tuo amico peloso. Ecco a cosa devi fare attenzione.

Quando adottiamo un amico a quattro zampe, con il tempo quest’ultimo diventa un vero e proprio membro della nostra famiglia, prendiamo decisioni considerando anche la sua presenza.

Ma dovremmo considerare il nostro amico peloso anche quando decidiamo di portare il nostro partner a conoscere la nostra famiglia.

Infatti i nostri amici fedeli sono molto “critici” e osservandoli bene possono dirci anche se provano una simpatia o un’antipatia verso il nostro fidanzato o fidanzata. Nel seguente articolo vedremo come capire se il cane non sopporta il tuo partner.

Il cane non sopporta il tuo partner: ecco come capirlo

I nostri amici a quattro zampe comprendono i nostri atteggiamenti e allo stesso modo comunicano con noi attraverso i loro gesti ed è compito nostro saperli interpretare.

Per questo motivo bisogna osservare il cane in ogni situazione, anche quando invitiamo il nostro partner a casa. Guardando i comportamenti di Fido possiamo infatti capire se il cane sopporta o non sopporta il nostro fidanzato o la nostra fidanzata.

I principali gesti che potremmo notare nel caso in cui il nostro amico peloso non abbia una gran simpatia nei confronti del nostro partner sono i seguenti.

Comportamenti generali

Se il cane non sopporta il vostro partner, potrebbe presentare comportamenti specifici che solitamente Fido presenta quando non si sente a suo agio.

Infatti il nostro amico peloso potrebbe presentare segnali di ansia o potrebbe allontanarsi in presenza del nostro partner. Inoltre potrebbe anche sfuggire allo sguardo di quest’ultimo.

Il cane ringhia e diventa aggressivo

Uno dei comportamenti che potremmo notare nella nostra palla di pelo se non trova simpatico il nostro fidanzato o la nostra fidanzata, è l’aggressività nei suoi confronti.

Se Fido ringhia o presenta altri segnali di aggressività nei confronti del nostro partner, dovremmo fare attenzione che non diventi una vera e propria aggressione, per questo è necessario calmare la nostra palla di pelo.

Fido si mette tra te e il tuo partner

Fido potrebbe comunicarci che non sopporta il nostro partner anche mettendosi tra di noi quando siamo vicini. Il cane potrebbe presentare tale comportamento per 3 motivi:

E’ importante trascorrere sempre del tempo con la propria palla, per evitare che Fido pensi che la vostra relazione possa far finire l’affetto che c’è tra di voi.

Il cane urina sugli oggetti del tuo partner

Solitamente un cane urina sugli oggetti che appartengono ad altri cani. Tuttavia se il nostro amico a quattro zampe si sente “minacciato” dalla presenza di una nuova persona in casa, potrebbe urinare sui suoi vestiti, sulle sue scarpe o anche sul letto dove il vostro partner ha dormito.

Fido ignora il tuo partner

Sebbene il cane non presenti i comportamenti precedenti, non significa che il vostro partner gli sia simpatico. Infatti anche un cane che ignora completamente il vostro fidanzato o la vostra fidanzata, vi sta comunicando che non ama la sua presenza e che quindi preferisce non condividere la stessa stanza.