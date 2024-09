A Viterbo Vannacci riunisce i suoi, nessuna bandiera di partito ma solo fedelissimi del generale

Il 18 settembre 2024, a Viterbo, si tiene un raduno di sostenitori del generale Roberto Vannacci, eurodeputato indipendente della Lega, che ha ottenuto 560.000 voti alle ultime elezioni europee. L’evento, che dura due giorni, rappresenta un’importante occasione per Vannacci prima della sua partecipazione come ospite d’onore alla festa della Lega a Pontida, in programma per il 6 ottobre. Vannacci può contare sul supporto di nuovi comitati come «Noi con Vannacci» e dell’associazione culturale «Mondo al contrario», fondata dopo il successo del suo bestseller omonimo, diventato un fenomeno estivo nel 2023.

Tra i sostenitori del generale c’è anche l’ex senatore leghista Umberto Fusco, che sottolinea l’importanza di organizzare l’incontro per il grande sostegno ricevuto. Fusco esprime la speranza di una buona partecipazione, nonostante previsioni meteorologiche sfavorevoli. Il raduno si svolgerà in un piazzale dove si allestisce un palco che ospiterà presentazioni di gruppi di supporto e si concluderà con una grigliata e momenti di intrattenimento musicale. Le bandiere e le magliette portate dai partecipanti non rappresentano un partito specifico, ma riportano la scritta «Noi con Vannacci», in un chiaro segno di unità attorno alla figura del generale.

La comunicazione visiva dell’evento è semplice: sul palco spicca la scritta «Noi con Vannacci» su uno sfondo blu, senza simboli di partito tradizionali. Fusco spiega che non sono stati invitati politici o rappresentanti di partiti di centrodestra per evitare un sovraffollamento di ospiti. Il momento culminante dell’evento è previsto per il giorno seguente, quando Vannacci interverrà di persona. Alle 19, è programmata un’intervista in diretta streaming, seguita dai discorsi di Fusco e di Fabio Filomeni, presidente dell’associazione «Il Mondo al Contrario». Questo raduno non solo evidenzia il sostegno in crescita per Vannacci, ma riflette anche l’evoluzione del suo profilo politico, abbinando cultura e iniziative sociali sotto il suo nome.