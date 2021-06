Venti appuntamenti, oltre 100 relatori e occasioni di networking nel segno dell’innovazione: sono i due giorni di Innovabiomed, il network place per l’innovazione biomedica, in programma il 2 e 3 luglio al Palaexpo di Verona.

La mission di questa seconda edizione è focalizzata sull’approccio multidisciplinare per mettere in connessione competenze e professionalità diverse, in grado di contribuire alla crescita di un settore che, seppur impegnato in prima linea nell’emergenza sanitaria, è per natura orientato al futuro: l’evento è organizzato da Veronafiere in collaborazione con distrettobiomedicale.it e si svolgerà totalmente in presenza, ovviamente nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.

Proprio la pandemia ha evidenziato l’importanza della salute come valore irrinunciabile, dimostrando la resilienza di un settore in rapida trasformazione che dev’essere in grado di dare risposte rapide ed efficaci a problematiche urgenti: da un lato, il coronavirus è stato un acceleratore del cambiamento; dall’altro ha portato a inevitabili rallentamenti in alcuni ambiti del sistema sanitario. Secondo quanto evidenziato durante la presentazione dell’evento, “ora è giusto chiedersi come superare la logica dell’emergenza guardando alle sfide del medio e lungo periodo e come fare tesoro di quanto accaduto, sostenendo l’innovazione”.

Il programma dei due giorni prevede convegni, tavole rotonde, workshop e un’area business con la presenza di aziende altamente innovative: fra i relatori, attesi i massimi esperti del settore, dal campo della ricerca a quello della produzione. A Innovabiomed verranno presentate alcune delle più interessanti innovazioni in campo biomedico, come soluzioni per stampa 3d e bio-printing, tecnologie avanzate per la visualizzazione e l’analisi dei dati clinici, tecnologie per l’ortopedia e la riabilitazione, ma anche soluzioni per la progettazione e la prototipazione di dispositivi medicali. Ancora: digital health, medicina rigenerativa, robotica, intelligenza artificiale, teranostica e oncologia di precisione sono solo alcuni dei temi che saranno affrontati nel corso dei diversi momenti di approfondimento.

Inoltre, previsti appuntamenti dedicati ad aspetti di carattere economico, legale e finanziario e focus su intelligenza artificiale, telemedicina e gestione dei big data.