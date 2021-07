La possibilità di scambiare enormi quantità di dati e, al contempo, di monitorare a distanza gli impianti industriali, garantendo una maggiore efficienza e migliorando in modo significativo il ciclo produttivo. Sono gli obiettivi che hanno spinto a creare a Verona la prima smart factory italiana connessa, grazie a una rete privata che consente di sviluppare nuove soluzioni in collaborazione con Intel.

Un’innovazione destinata a fare scuola, considerato che la capacità di analizzare e valorizzare i dati è una frontiera cruciale del settore manifatturiero per migliorare da una parte la produttività e dall’altra per garantire la sicurezza. Basti pensare che, secondo le stime di Fortune Business Insights, il mercato dello smart manufacturing raggiungerà un valore di oltre 506 miliardi di dollari entro il 2027, registrando un tasso di crescita annuo aggregato del 12,2%.

Le società coinvolte

Exor International, società che produce piattaforme digit4.0ali per il settore industriale, indica la strada della fabbrica connessa in 5G grazie al lavoro realizzato da Tim per dar vita alla rete privata. L’infrastruttura, che utilizza le frequenze a 3,7 GHz e 26GHz (a onde millimetriche) acquisite dal gruppo italiano di tlc nella gara indetta dal Mise, permette di ottimizzare i processi della smart factory sfruttando la bassissima latenza e il massimo livello di sicurezza e affidabilità che caratterizzano le coperture indoor dedicate.

Intel, dal canto suo, è intervenuta nel progetto mettendo a disposizione le sue tecnologie di intelligenza artificiale, compreso un laboratorio 5G all’interno dello stabilimento che consente alle aziende manifatturiere clienti di testare le proprie applicazioni nell’ambito di una rete privata e di integrarle con le soluzioni esistenti, in modo da offrire un valore aggiunto per il mercato.

Le applicazioni

In particolare sarà possibile, per esempio, sperimentare l’efficacia del 5G nel favorire la comunicazione di robot industriali connessi tra loro. Exor aprirà una parte della fabbrica e del laboratorio 5G alle imprese per mostrare i vantaggi delle più recenti tecnologie di rete e le soluzioni di industrial IoT edge che spostano l’elaborazione presso la linea produttiva del cliente.

Tra le prime applicazioni in programma, Exor implementerà un progetto pilota per la realizzazione di una macchina di ispezione visiva della qualità. La fabbrica connessa mostra come i vantaggi operativi della digitalizzazione abbraccino vari ambiti, dall’organizzazione autonoma delle risorse umane e reattività in tempo reale verso i cambiamenti negli ordini e nella disponibilità dei dipendenti alla possibilità di aggiornare in tempo reale lo stato degli ordinativi e degli avanzamenti dei lavori, a prescindere dalle dimensioni dell’ordine.

Le parole dei protagonisti

Federico Rigoni, chief revenue officer di Tim, rivendica con orgoglio di “aver realizzato la prima rete privata 5G in Italia al fianco di un’eccellenza manifatturiera del Nord-Est come Exor, che ha subito colto le potenzialità di questa soluzione”. Si tratta, spiega, di “una vera e propria rete dedicata all’impresa che consente di ottimizzare i processi della smart factory 4.0 e di beneficiare delle migliori prestazioni del 5G”. Quindi indica come l’obiettivo sia di offrire questo modello “a tutte le aziende clienti, a partire da quelle presenti negli oltre 140 distretti industriali”.

Mentre Claudio Ambra, chief technical officer di Exor International, ricorda come la soluzione per la fabbrica intelligente è stata costruita da zero “per rispondere a un mercato che chiede sempre più risposte nel minor tempo possibile”. Quindi sottolinea come questa iniziativa mostra che la digitalizzazione “può essere implementata su qualsiasi scala e questo è particolarmente importante per le aziende manifatturiere che hanno l’esigenza di essere innovative e competitive nel mercato”.

Infine Christine Boles, vice president, IoT group e general manager, industrial solutions di Intel, osserva come è in atto “un’accelerazione nell’adozione dell’industry 4.0 da parte dei nostri clienti, che sono interessati a comprendere come 5G e intelligenza artificiale possono aiutarli a rendere più rapida la loro transizione digitale“. La nuova smart factory di Exor, ricorda, “è un ottimo esempio di come la messa in opera di soluzioni basate su standard con architetture aperte possa aiutare a ridurre i costi di manutenzione, aumentare la produttività e trarre vantaggio dalle opportunità di mercato”.