A Venezia, quarta tappa del roadshow ENEA

Fino a Venezia si è svolto il Roadshow ENEA “Humanizing Energy”, un evento volto a promuovere un modello di governance per la rigenerazione urbana integrata alla sostenibilità energetica. Parte del programma nazionale Italia in Classe A, sponsorizzato dal Ministero dell’Ambiente e realizzato dall’Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica dell’ENEA, il Roadshow ha avuto luogo presso l’Università IUAV, Aula Gradoni. L’evento prende spunto dal libro “AAA Humanizing Energy. Progetti e Lessici per la sostenibilità energetica”, frutto della ricerca “DE-Sign”, che si inserisce nel programma Italia in Classe A.

Durante l’incontro, sono stati affrontati temi cruciali legati alla transizione energetica, con particolare attenzione all’emergere di nuovi linguaggi e modelli di progettazione urbana sostenibile. Un argomento centrale del volume è il ruolo dell’arte urbana come mezzo per favore il coinvolgimento della comunità, promuovere la bellezza, l’inclusione e contribuire alla cultura e all’identità dei luoghi. La tappa veneziana ha offerto un’opportunità di confronto tra accademici e studenti IUAV riguardo la progettazione e l’architettura etica. Questi approcci non solo mirano a migliorare gli ambienti urbani, ma si propongono anche di rispondere ai bisogni dei cittadini.

In occasione dell’evento è stata esposta l’opera Arca, realizzata dal maestro Pep Marchegiani, donata recentemente al Sindaco di Roma Gualtieri. Questa opera, costruita con materiali di scarto e contenente semi destinati alla piantumazione, simboleggia un ecosistema sostenibile e richiama l’importanza del ciclo della natura. L’intento dell’opera è di sensibilizzare il pubblico sulla necessità di una rigenerazione ambientale e sull’urgenza di adottare pratiche più sostenibili nelle nostre città.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di riflessione e discussione sul futuro della progettazione urbana, evidenziando la necessità di coniugare l’estetica con la sostenibilità per costruire ambienti urbani che rispondano adeguatamente ai bisogni della comunità. In questo modo, il Roadshow ENEA si inserisce in un ampio progetto di trasformazione e di miglioramento della qualità della vita nelle città.