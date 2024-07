A vele spiegate verso l’arcipelago maltese

Malta, Gozo e Comino sono una meta ambita per gli amanti del mare, anche per quelli che preferiscono solcarlo a bordo del proprio natante. Che sia raggiunta a vela o in yacht, Malta sa accogliere ogni tipo di imbarcazione, con grandi porti e marine attrezzate anche per il cliente più esigente. Visitare Malta in barca offre il lusso di poter esplorare baie nascoste, grotte marine e acque turchesi lontane dai luoghi più turistici, dove fare snorkeling e immersioni scoprendo alcuni dei migliori siti del Mediterraneo, ricchi di vita marina e relitti storici.

Il noleggio di una barca con skipper è un’esperienza perfetta anche per le famiglieche saranno accolte a bordo con professionalità, competenza e calore permettendo a tutti di mettersi a proprio agio per andare alla scoperta delle isole e dei luoghi più suggestivi. Come, ad esempio, la Crystal Lagoon di Comino dove è possibile scendere dalla barca ed esplorare la costa a bordo di un SUP: dopo un pasto genuino servito a bordo e un po’ di relax a prua, si può poi esplorare qualche highlight del panorama maltese come la Blue Grotto e infine concludere la giornata scovando la baia preferita dove aspettare un pittoresco tramonto.

Per navigazioni più brevi, magari dal carattere più romantico, è possibile esplorare il Grand Harbour di Valletta, uno dei luoghi più suggestivi del Mediterraneo, a bordo di piccole imbarcazioni tradizionali, per un brindisi privato in occasione di eventi… speciali!

Per gli amanti della vela e delle regate, la Rolex Middle Sea Race rappresenta il culmine dell’eleganza e della sfida sportiva. La RMSR prende il via proprio dal Grand Harbour, un porto storico circondato dalle imponenti mura fortificate della capitale maltese che rende la partenza della gara altamente scenografica.

Dopo il segnale di via, le imbarcazioni si dirigono verso nord, navigando lungo la costa orientale della Sicilia, passando per lo Stretto di Messina, le isole Eolie e Pantelleria, prima di tornare a Malta. La gara, conosciuta per il suo percorso spettacolare e impegnativo, attira velisti di fama internazionale e appassionati che raggiungono Malta con le proprie imbarcazioni lussuose, rendendola un evento imperdibile per chi cerca un mix di adrenalina e mondanità.

La prossima RMSR partirà da Valletta il 19 ottobre attraendo come ad ogni edizione una vasta gamma di partecipanti, dai professionisti di livello mondiale agli appassionati dilettanti. La presenza di figure di spicco della vela internazionale aggiunge ulteriore prestigio all’evento, trasformando la regata in un’occasione unica di incontro tra leggende dello sport e nuove promesse.

L’atmosfera durante la RMSR è elettrizzante. Valletta e il Royal Malta Yacht Clubdiventano il centro nevralgico della manifestazione, ospitando una serie di eventi sociali e mondani che accompagnano la competizione. Serate di gala, cerimonie di premiazione e feste esclusive permettono ai partecipanti e agli spettatori di godere appieno dell’ospitalità maltese e dello spirito di convivialità che caratterizza questo evento.

Visto che Malta non è solo mare e vela, ricordiamo che l’arcipelago offre una vasta gamma di attività ad alto tasso di glamour anche a terra! Dalle serate esclusive nei rooftop bar con vista panoramica su Valletta, ai ristoranti stellati che propongono cucina gourmet con influenze mediterranee. Le spiagge private e i beach club eleganti, dispongono di ambienti raffinati per rilassarsi sotto il sole o fare festa sotto le stelle.

Molti appassionati che si riuniscono a Malta senza competere, ma come spettatori della gara, scelgono di soggiornare nei boutique hotel di Valletta che, ricavati da palazzi storici finemente restaurati, offrono un’esperienza di soggiorno unica, immersi nella storia. Ogni camera è arredata con gusto, combinando elementi storici e moderni per creare un ambiente elegante e confortevole. Noti per il loro servizio impeccabile, le terrazze panoramiche e le piscine private, offrono agli ospiti un rifugio esclusivo nel cuore pulsante di Valletta, a pochi passi dal Grand Harbour.

