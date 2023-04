a vederlo non si può non ridere video

La reazione del cane di fronte al gatto ha fatto ridere tutti gli utenti di YouTube: il video del felino che comanda a bacchetta il cagnolino.

Chi vive insieme a un gatto saprà benissimo che questi felini sanno essere dolci, premurosi e affettuosi ma, allo stesso tempo, autoritari e spesso prepotenti con gli altri componenti della casa, soprattutto con i cani. Lo sa bene un povero cagnetto dal manto bianco con chiazze nere che tutti i giorni deve fare i conti con gli ordini ai quali il micio di casa lo sottopone. In un video condiviso sui social network dai suoi umani è possibile vedere l’atteggiamento di sottomissione del cagnetto nei confronti del felino, nonché il suo sguardo quasi spaventato di fronte al muso del micetto.

Lo sguardo terrorizzato del cane di fronte al felino: il gatto di casa comanda tutta la famiglia (VIDEO)

Sul canale YouTube Glitter Sky (@Glitter Sky) pochi giorni fa è stato condiviso un video che ha per protagonisti il cane e il gatto, entrambi dal manto simile, bianco con chiazze scure.

Il micio sta comodamente seduto sul divano, mentre il cane siede educatamente per terra. Nei primi secondi del filmato è possibile vedere il felino mentre osserva arrabbiato l’altro quattro zampe, che dal canto suo lo guarda preoccupato. Il gatto allunga poi la zampa in direzione del cane e, molto lentamente, la abbassa continuando a tenere fisso lo sguardo davanti a sé.

Il povero cagnolino, abituato ai rimproveri del felino e consapevole di quanto potrà accadergli se non rispetta i suoi ordini, si sdraia a terra. Il gatto, allungando la zampa, aveva voluto infatti ordinare al quattro zampe di abbassarsi così che non potesse dargli alcun fastidio. Ottenuto il suo scopo, il prepotente micio, soddisfatto di se stesso, ha ripiegato le zampette e si è accomodato meglio sul divano.

Il video, che ha ottenuto migliaia di visualizzazione in poche ore e centinaia di commenti divertiti da parte degli utenti, mostra come alcune volte la convivenza tra cani e gatti in casa non sia sempre semplice.

Ci saranno casi infatti in cui i cani dovranno fronteggiare la prepotenza dei felini, come è accaduto ad esempio a un intelligente cucciolo di razza Pit Bull che ha dovuto escogitare uno stratagemma per aggirare il divieto impostogli dal gatto di salire le scale.

In altri casi, invece, saranno i gatti a pagare le spese dell’antipatia dei cani, come è accaduto nel caso di un Golden Retriever dispettoso di nome Buddy che ha chiuso il felino di casa Angus nella doccia fingendo poi di non saperne nulla. Il video che ritrae questo momento ha ottenuto milioni di visualizzazioni: nel filmato è possibile vedere Buddy sdraiato davanti alla cabina doccia mentre alza lo sguardo osservando la padrona con occhi dolci e innocenti per poi riabbassarlo velocemente quando la donna gli domanda dove si trovi Angus, il gatto di casa. Come si legge in un’altra didascalia a corredo del video, sembra quasi che Buddy stia rispondendo «Quale gatto? Perché abbiamo per caso un gatto?». (di Elisabetta Guglielmi)