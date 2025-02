A Valencia, la Crida segna l’inizio delle Fallas 2025

La città di Valencia ha dato il via alle celebrazioni delle Fallas con la Crida, evento che segna l’inizio ufficiale della festa. Le Torri di Serranos hanno ospitato il discorso delle Falleras Mayores, che hanno invitato tutti a vivere la magia dell’evento. Un emozionante spettacolo di luci e fuochi d’artificio ha inaugurato settimane ricche di tradizione e arte. L’Esposizione del Ninot è aperta presso il Museo delle Scienze Principe Felipe, dove oltre 700 ninots sono stati presentati dalle commissioni Falleras in cerca di un indulto, per essere salvati dall’incendio e entrare nel Museo Fallero.

Il 1° marzo inizia uno degli eventi più attesi, le mascletás, che si svolgeranno ogni giorno alle 14:00 in Plaza del Ayuntamiento. Queste esplosioni di polvere da sparo attireranno migliaia di visitatori fino al 19 marzo, giorno di San Giuseppe, con la partecipazione delle migliori aziende pirotecniche.

Dal 21 febbraio, è possibile acquistare online i biglietti per accedere a nove monumenti della Sezione Speciale delle Fallas, che competono nella categoria più alta. I voucher, validi per il 16, 17, 18 e 19 marzo, offrono l’opportunità di ammirare da vicino queste straordinarie creazioni. Inoltre, sono disponibili visite guidate, tra cui il “tour mattutino”, il “tour pomeridiano” e il suggestivo “tour notturno della cremà” del 19 marzo. Las Fallas, dichiarate Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO, offrono un’esperienza unica di arte, tradizione e festa. Maggiori dettagli sul programma e gli eventi sono disponibili sul sito ufficiale.