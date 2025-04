A un’ora da Perugia c’è il borgo italiano della carta: nel suo territorio c’erano 16 cartiere per soli 30 abitanti

Prima dell’avvento della carta, la scrittura si basava su rotoli di papiro, tavolette d’argilla e di pietra. La rivoluzione nella produzione della carta è attribuita a Cai Lun nel 105 d.C. e l’Italia è diventata un importante centro per questa evoluzione. In particolare, nel borgo di Pale, vicino a Foligno, i monaci benedettini dell’Abbazia di Sassovivo, dopo un dono dei signori di Uppello, costruirono gualchiere per la lavorazione della carta nel Medioevo, utilizzando la forza idraulica del fiume vicino. Questo portò a una notevole espansione della produzione, culminando nella prima edizione stampata della Divina Commedia nel 1472.

Con la concessione della libertà di commercio dei cartai da parte di Clemente XVI, l’industria tipografica conobbe un periodo di grande successo, arrivando a contare 16 cartiere nella regione nel 1810. Tuttavia, la seconda metà dell’Ottocento segnò un declino significativo, causato dalla marginalità della zona e dalla lenta modernizzazione. Mentre altre aree avanzavano tecnologicamente con l’introduzione di motori elettrici, Pale rimase indietro, contribuendo al declino della sua produzione di carta.

Tra le cartiere storiche del borgo, si annoverano l’ex cartiera “Agostini”, attiva dal 1790, che produceva 60.000 libre romane di carta all’anno, e “La Chiovata”, risalente almeno al XII secolo. Inoltre, c’è il complesso industriale “Innamorati”, fondato nel 1730, che ha legami con la produzione di carta dal XIII secolo. Nonostante il declino, l’eredità di queste cartiere rimane una parte fondamentale della storia della carta in Italia.