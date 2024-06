“A una certa va fatto” L’appello del famoso dopo averci messo la faccia: ora vuole avvisare tutti

Ascanio Pacelli ha deciso di metterci la faccia e il sorriso. In una storia di Instagram racconta a quali esami esami di routine si è sottoposto sottolineando l’importanza della prevenzione: elettrocardiogramma, colonscopia, gastroscopia e risonanza magnetica prostatica con mezzo di contrasto. I nomi possono spaventare ma eseguirli è facilissimo e non comporta conseguenza fisiche fastidiose.

Con la sua ironia e la sua intelligenza racconta come fare alcuni esami che sembrano invasivi sono invece semplicissimi e indolori. Bastano pochi minuti per eseguire importanti test diagnostici che possono fare la differenza in una diagnosi di patologia. Queste le sue parole nel video pubblicato oggi:

“Dedicate del tempo a voi stessi, perché la prevenzione aiuta”.

Ascanio Pacelli, nato a Roma nel 1973, è un conduttore televisivo, radiofonico e attore italiano. Di nobile famiglia romana, ha partecipato al Grande Fratello nel 2004, dove ha incontrato l’amore della sua vita. Katia Pedrotti e Ascanio sono ancora insieme dopo 20 anni e hanno due figli.

Katia è nata e cresciuta a Chiesa in Valmanenco, mentre Ascanio è il pronipote di papa Pio XII. Oggi i due si sono allontanati dal mondo dello spettacolo e lavorano in settori diversi, lei come influencer e lui come golfista. Katia ha una grande presenza sui social, con oltre 600mila follower, e spesso condivide foto della sua famiglia con il marito e i figli Matilda e Tancredi. Nel 2005 inizia a condurre con la moglie su Radio LatteMiele, per poi condurre programmi televisivi e radiofonici, debuttando come attore nel 2011. Ha giocato a golf e ha fatto parte della Nazionale Calcio TV italiana. Ha anche recitato in teatro e in televisione, interpretando il ruolo di un sequestratore.

Campagna di prevenzione fatta con il sorriso di Ascanio Pacelli

Le immagini della sua famiglia sono piene d’amore e di gioia e Ascanio non ha mai nascosto che la moglie e i figli sono le persone più importanti della sua vita. Per loro, oltre che per se stesso si sta impegnando nel trasmettere l’importanza della prevenzione.

