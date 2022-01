⬇️

– A un anno esatto dall’inizio de L’Ultimo Concerto? il silenzio si fa ancora più assordante, interrotto solo dall’alternanza dei divieti e limitazioni imposti da due anni di pandemia, rimasti ormai validi unicamente per la nostra categoria:

No ai posti in piedi.

No alla capienza piena.

No alla somministrazione di cibo e bevande, che per molti spazi rappresenta l’unica fonte di entrata per la realizzazione degli spettacoli. Concerti quindi incompleti, insostenibili, privi di energia e di empatia tra pubblico e artisti Speravamo di poter dimenticare, speravamo di poter ricominciare, grazie all’energia della musica. E invece ancora, #nessunconcerto Quanto potrà… Altro