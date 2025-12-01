A Tutta Trippa Etna Gastronomico

L’Osteria 4 Archi di Milo organizza da oltre quindici anni un evento unico nel suo genere: “A Tutta Trippa!”, una rassegna dedicata al quinto quarto e alle sue declinazioni gastronomiche nel mondo. Il direttore artistico Salvo Bonaccorso, un commercialista con una sorprendente vocazione trippaiola, e il patron Saro Grasso hanno creato un evento che è cresciuto fino a diventare una piccola istituzione del calendario etneo.

L’evento si svolge alla Locanda Quinto Arco e prevede una cena con abbinamento vini. Quest’anno, sarà presente Massimo Padova della cantina Riofavara, che proporrà un bianco, un rosato, un rosso e un passito. In cucina, ci sarà anche Piergiorgio Alecci del Resort Donna Carmela. Il menu proposto include trippa alla siciliana, orientale e occidentale, ricette italiane con varianti regionali, americane, asiatiche, indiane e africane.

Tra le proposte, ci sono arancinetti trippa e “Trunzo”, Trippa panko-fritta, Tripe burger finger food, passato di funghi porcini e trippa, manicotto con trippa, mascarpone e “Trunzo”, insalatina croccante “Terra e Mare”, Trippa alla piacentina, Busecca alla ticinese. I vini in degustazione sono di Riofavara, tranne uno: Nsajar 2020, Rosé 2023, Etna Rosso, Quinto Arco 2021, Eloro, Sciavé 2012 Magnum, e il Moscato di Noto, Notissimo 2024.

Gli appuntamenti di “A Tutta Trippa!” sono tre: due alla Locanda Quinto Arco, il 2 e l’11 dicembre, e un terzo appuntamento il 17 dicembre a Donna Carmela. Le cene saranno a quattro mani, con sei portate, e sono attese oltre 70 persone a serata. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero di telefono 3687237933.