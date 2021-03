In questa lunga fase di pandemia in cui il Covid è protagonista dell’informazione e delle nostre giornate, è facile dimenticarsi del resto che sembra aver perso di importanza. E, invece, questo è proprio il momento in cui porre la massima attenzione alle altre patologie a cominciare dai tumori che non aspettano certo la fine dell’emergenza sanitaria per manifestarsi o progredire. Proprio da questa consapevolezza nasce la campagna “A TU per TU”, promossa da Msd Italia con il patrocinio dell’Associazione Palinuro e della Societa? Italiana di Urologia che vuole dare voce al vissuto dei pazienti con carcinoma uroteliale e alle sfide che tutti i giorni si trovano ad affrontare, insieme a familiari, infermieri e medici che si prendono cura di loro.

L’impatto del carcinoma uroteliale

Nel 2020, in Italia, sono stimate 25.500 nuove diagnosi di carcinoma uroteliale, un tumore maligno che interessa principalmente la vescica, per un totale di 313.600 persone colpite finora in Italia. Si tratta del quinto tumore più frequente nella popolazione generale e il quarto più frequente negli uomini. “Come altri tumori – spiega Edoardo Fiorini, presidente dell’Associazione PaLiNUro (PAzienti LIberi dalle Neoplasie UROteliali) – anche il tumore alla vescica ha un impatto significativo sulla vita quotidiana delle persone colpite sia dal punto di vista psico-fisico sia nella sfera delle relazioni sociali”.

Il ruolo del caregiver in epoca Covid

Ma in epoca Covid la malattia ha un impatto ancora maggiore anche sulle persone che convivono o che accompagnano l’ammalato nel suo percorso e che sono oggetto di grande coinvolgimento emotivo. “Non solo il malato, ma anche queste persone – aggiunge Fiorini – hanno bisogno di essere supportate con informazioni rassicuranti ed utili a sostenere il paziente. Il confronto e la condivisione con altre persone che condividono percorsi analoghi possono offrire anche un sostegno psicologico supportato dalla testimonianza esperienziale di chi ha avuto la fortuna di uscire dalla malattia. Anche questa campagna può, dunque, rappresentare un aiuto concreto in tal senso”.

La campagna “A TU per TU”

La campagna “A TU per TU” ha l’obiettivo di fornire informazioni corrette sul carcinoma uroteliale e favorire la prevenzione e la diagnosi precoce dando spazio ai pazienti perché ognuno di loro ha una storia da raccontare e un’esperienza da condividere, che può supportare e dare conforto a tutti coloro che per la prima volta si trovano ad affrontare una diagnosi di tumore alla vescica. “Questa campagna – afferma Walter Artibani, segretario generale della Società Italiana di Urologia – rappresenta uno strumento importante per far luce su questa patologia e per sottolineare quanto sia fondamentale il supporto, soprattutto emotivo, ai pazienti. Come Società scientifica siamo fortemente convinti che, accanto alle terapie d’avanguardia, debba sempre esserci anche un supporto di tipo psicologico nel percorso assistenziale. Grazie a consapevolezza e conoscenza, possiamo arrivare a diagnosticare precocemente la patologia e, quindi, trattare in maniera adeguata e tempestiva”.

Un sito e pagine social

Il sito dedicato alla campagna, www.atupertu.it, e i canali social Facebook e YouTube, contengono le storie dei protagonisti: pazienti, caregiver, medici e infermieri. Sono disponibili contenuti di approfondimento su vari aspetti legati al tumore della vescica, come fattori di rischio e prevenzione, sintomi ed esami diagnostici, chirurgia e terapie farmacologiche oggi disponibili e si potranno trovare consigli e suggerimenti utili. “Sono davvero orgogliosa – conclude Nicoletta Luppi, presidente e amministratore delegato di MSD Italia – di presentare questa nuova campagna di informazione e fieri che nasca con il patrocinio dell’Associazione di pazienti PaLiNUro e della Societa? Italiana di Urologia a testimonianza del valore cruciale della sinergia e del lavoro di squadra per realizzare progetti che forniscano l’opportunità ai pazienti con tumore della vescica e ai loro familiari di accedere a informazioni scientificamente corrette, partendo dalle testimonianze e dalle esperienze di chi convive con la patologia”.