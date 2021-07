Girare in costume o a piedi scalzi è un rischio che a Tropea può costare carissimo. Per la precisione, dai 125 ai 500 euro. Torna l’estate e si riapre la guerra del sindaco Giovanni Macrì, a chi circola in paese “con abbigliamento non consono”, cioè – spiegano dall’amministrazione comunale – in costume, a torso nudo o a piedi scalzi.

Per il terzo anno consecutivo, tutto vietato con tanto di ordinanza del primo cittadino, che dà incarico alla polizia urbana non solo di vigilare su concessioni e parcheggi, ma anche sulla mise di turisti e residenti.

Nella perla turistica del tirreno vibonese, costumi e piedi nudi saranno tollerati solo in spiaggia, mai tra i vicoli del borgo no. Questione di “decoro e decenza”, spiegano dal Comune di Tropea, che ha ritenuto di “dare maggiore pubblicità e attualità alla norma”, già prevista nel regolamento di polizia urbana, “attraverso l’adozione di un’ordinanza dedicata”.

Per il sindaco e la sua maggioranza costumi e piedi nudi sono un problema. E anche serio. “Sul territorio comunale ed in particolare nelle zone a maggiore flusso turistico – fanno sapere – si verificano frequentemente comportamenti che vengono avvertiti dalla generalità delle persone come contrari al decoro e alla decenza tipici del normale convivere civile”.

Addirittura, si legge nell’ordinanza, ci sarebbero “quotidiane richieste di intervento avanzate da cittadini residenti e turisti”.

Circolare in costume o a piedi nudi per le vie del paese – scrive l’amministrazione comunale – non solo è “elemento di disagio e malessere”, ma rischia addirittura “oggettivo parametro di valutazione negativa per il livello qualitativo del buon vivere nella nostra città, con conseguente ripercussione sull’immagine e l’offerta turistica”. Per questo, Macrì sceglie la linea dura. Multe per i trasgressori e “allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto illecito”, cioè passeggiare in tenuta da spiaggia, per i recidivi. Perché Tropea – si sottolinea – è paese a vocazione turistica. Ma in estate meglio andarci coperti.