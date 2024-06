a Trieste la prima tappa del suo tour negli stadi

Ieri è iniziato il tour negli stadi di Ultimo. La prima tappa si è tenuta allo Stadio Nereo Rocco di Trieste: ecco la scaletta del concerto.

Si è aperto con grande entusiasmo e partecipazione il nuovo tour di Ultimo, dal titolo “Ultimo Stadi 2024 – La favola continua“, che ha preso il via con la data zero presso lo Stadio Nereo Rocco di Trieste.

Questo avvenimento segna l’inizio di una serie di concerti che vedranno il cantautore romano esibirsi in giro per l’Italia fino ai primi di luglio, testimoniando un successo straordinario con oltre 405mila biglietti venduti. A soli 28 anni, Ultimo si conferma per la quarta estate consecutiva come protagonista degli eventi live nazionali, sommando così 33 concerti negli stadi.

Ultimo: il concerto a Trieste

Nonostante la pioggia battente che ha caratterizzato l’intera durata dell’evento, lo spirito e l’entusiasmo del pubblico non hanno subito alcuna attenuazione. I fan hanno assistito a due ore di un’intensa performance musicale che ha saputo emozionarli e coinvolgerli profondamente. La setlist ha incluso alcuni tra i più grandi successi di Ultimo, arricchendosi anche di nuove hit tratte dal suo ultimo album “Altrove“, uscito il 17 maggio.

A sostenere Ultimo in questa entusiasmante avventura musicale c’è una band composta da eccellenze del panorama musicale: Joel Ainoo alle tastiere, Manuel Boni alla chitarra, Jacopo Carlini al pianoforte, e molti altri talenti. La direzione musicale è affidata ad Andrea Rigonat, garantendo qualità e coesione allo show.

Lo show si è distinto per la sua imponente scenografia, pensata per magnificare l’importanza dell’evento. Un palcoscenico di grandi dimensioni, delimitato da 900mq di ledwall, crea un’atmosfera unica, supportata da un complesso sistema di illuminazione e da visual accattivanti.

Uno dei momenti più intensi dello show è stata l’interpretazione di “Alba“, che ha combinato la lirica delicata del brano a immagini di guerra, creando un contrasto forte e emotivamente carico. Ultimo è riuscito a trasportare il pubblico in una riflessione profonda sulla realtà della guerra e sul potere evocativo della musica di immaginare un mondo differente, fatto di pace e normalità.

La scaletta delle canzoni

Di seguito vi proponiamo la scaletta delle canzoni del nuovo tour di Ultimo negli stadi:

Il capolavoro

Sono pazzo di te

Il ballo delle incertezze

Ti va di stare bene

Tutto questo sei tu

Ipocondria

Rondini al guinzaglio

Racconterò di te

Quel filo che ci unisce

Ti dedico il silenzio

Amati sempre

Occhi lucidi (Live debut)

Quei due innamorati (Live debut)

Altrove (Live debut)

I tuoi particolari

La stella più fragile dell’Universo

Giusy

Farfalla bianca

Tornare a te

Piccola stella

Vieni nel mio cuore

Alba

Pianeti

La stazione dei ricordi / Le solite paure

22 settembre

Sogni appesi