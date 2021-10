A Torino un museo dedicato ai temi e alla storia dell’omosessualità, il primo di questo genere in Italia. La richiesta al nuovo sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, arriva da Angelo Pezzana, fondatore negli anni 70 del movimento di liberazione omosessuale Fuori!, e presudente della Fondazione Sandro Penna Fuori!. La lettera aperta, firmata assieme al co-presidente Maurizio Gelatti, è indirizzata anche al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Stefano Lo Russo al Torino Pride di un mese fa con la madrina Vladimir Luxuria

“Decidiamo di scrivervi ora per vari motivi che vi saranno immediatamente evidenti – sottolinea Pezzana – perché a Torino c’è una nuova amministrazione (e a breve una nuova giunta) che da subito si è dichiarata attenta alla cultura e ai diritti; perché a Torino si chiude oggi una mostra (che è stata un successo sia di pubblico, sia mediatico) dedicata ai cinquant’anni del Fuori! – il primo movimento italiano di liberazione omosessuale – e infine perché lunedì si è chiuso il Salone del Libro di Torino che ha ospitato uno spazio Lgbt: non per la prima volta ma, per la prima volta, voluto e sostenuto congiuntamente da Regione e Comune”, scrive Pezzana che è stato uno dei fondatori del Fuori!.

“Leggiamo ovunque che Torino è ritenuta in Italia la “capitale dei diritti” e che deve ritrovare la sua vocazione turistica e intercettare nuovi flussi di visitatori ed ecco che non possiamo esimerci da scrivervi, dire la nostra e metterci a disposizione come ogni cittadino e ogni cittadina, nel confine delle proprie possibilità, dovrebbe sempre fare. Torino – riteniamo fermamente – debba ospitare un museo dell’omosessualità. Non lo diciamo con leggerezza ma con dati alla mano e per vari motivi”.

Un lungo elenco di ragioni. A Torino è nato il movimento omosessuale ed è “Capitale dei diritti”. La Fondazione “che presediamo possiede e custodisce uno dei più importanti (non vogliamo peccare di superbia) archivi dedicati al movimento omosessuale che siamo pronti a mettere a disposizione”. Le esperienze analoghe nel mondo dedicate alla storia dell’omosessualità e degli omosessuali, come lo Schwules Museum di Berlino, secondo Pezzana e Gelatti riscuotono un grande successo.

A Torino poi, unica città italiana, esiste la cattedra di “Storia dell’omosessualità”. “Il museo, quindi, potrebbe contare sul sicuro sostegno degli atenei locali – sottolineano Pezzana e Gelatti – Perché fra un anno, a Torino si svolgerà l’assemblea generale dei Pride europei e in città arriveranno i principali stakeholder Lgbt del mondo con la possibilità di poter illustrare loro il progetto e di ottenere il loro supporto”.