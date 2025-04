A Toppo (Travesio), natura e gusto si incontrano

Nel cuore verde del Friuli-Venezia Giulia si trova il borgo di Toppo, frazione del comune di Travesio, che offre una fusione perfetta tra natura e tradizioni gastronomiche autentiche. Con circa 400 abitanti, Toppo è noto per il formaggio salato della Val Cosa, un prodotto unico che attira buongustai da tutta Italia. La visita a questo villaggio regala un’esperienza autentica grazie all’accoglienza dei residenti e a un’atmosfera di relax.

Toppo si compone di due nuclei principali separati dal rio Gleria: da un lato si trovano antiche abitazioni rurali che raccontano la storia agricola del luogo, dall’altro la borgata di Pino, dominata dai resti di un castello medievale del XII secolo, recentemente restaurato e meta di spettacolari panorami sulla pianura friulana.

Il formaggio salato della Val Cosa, prodotto nella frazione vicina di Molevana, è il simbolo della gastronomia locale. Questo formaggio vaccino è caratterizzato dalla sua lavorazione in salamoia e risulta cremoso e saporito, ideale per piatti tipici come la frittata friulana e il frico. Altri piatti tradizionali includono il salame con l’aceto e il cotechino con brovada, che esprimono la ricchezza della cucina friulana.

Toppo è anche un punto di partenza per escursioni a piedi o in bicicletta, immerso in colline e boschi. Eventi come feste e sagre dedicate ai prodotti tipici offrono occasioni uniche di assaporare le tradizioni locali, favorendo interazioni con la comunità. In sintesi, Toppo è una meta ideale per chi cerca un viaggio che unisce storia, natura e gastronomia.