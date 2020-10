Altri due esponenti della Lega sono stati contagiati dal Covid-19 a Terracina. Un consigliere comunale del Carroccio e un candidato che non è invece stato eletto sono risultati positivi al coronavirus.

Entrambi a quanto pare avevano partecipato alla manifestazione elettorale organizzata il 25 settembre scorso presso il ristorante “Il Tordo”, a sostegno del candidato sindaco leghista, poi sconfitto al ballottaggio, Valentino Giuliani e a cui ha preso parte anche Matteo Salvini.

Le indagini epidemiologiche sono ancora in corso, ma sul fronte strettamente politico, oltre allo speaker di quell’appuntamento, sinora sono risultati vittime del virus il coordinatore regionale della Lega, Francesco Zicchieri, ricoverato all’ospedale “Goretti” di Latina, il consigliere e il candidato rimasto fuori dal consiglio comunale. Rientrato invece l’allarme, dopo un primo tampone positivo, per un dirigente di Polizia presente sempre a quella manifestazione per garantire i dispositivi di sicurezza.

Sulla vicenda restano intanto diverse zone d’ombra. Lo speaker si è recato in ospedale sabato scorso ed è stato ricoverato, ma l’allarme da parte dell’Asl è scattato solo il giorno successivo quando a Terracina erano aperti i seggi per il ballottaggio. Zicchieri si è sottoposto al tampone domenica sera e altri, come nel caso degli ultimi due trovati positivi, solo il martedì.