Nel 2004, Papa Prevost e Papa Ratzinger, rispettivamente priore generale dell’Ordine di Sant’Agostino e cardinale, trascorsero una settimana a Ostia per eventi religiosi e culturali organizzati dal municipio. Davide Bordoni, allora presidente del X Municipio di Roma e attualmente segretario della Lega nel Lazio, racconta che furono dedicate queste iniziative a Sant’Agostino, patrono della città. Durante la settimana, furono portate a Ostia anche le spoglie di Sant’Agostino, ora conservate a San Pietro in Ciel d’oro a Pavia. Ratzinger, che aveva scritto la sua tesi su Sant’Agostino, partecipò attivamente all’evento e mantenne una grande sintonia con Prevost.

Bordoni ricorda Papa Leone XIV come una persona amabile e stimata, apprezzando gli eventi organizzati, tra cui l’inaugurazione di una statua e la pubblicazione di un libro. Entrambi i papi furono impressionati dagli eventi e Bordoni fu persino affiliato all’Ordine di Sant’Agostino. Inoltre, Prevost si mostrò entusiasta del borgo di Ostia Antica.

Ostia ha un legame profondo con Sant’Agostino: Bordoni menziona che il corpo della madre di Sant’Agostino, Santa Monica, morì in una casa nel porto mentre aspettava una nave per l’Africa, e rimase sepolta per secoli nella chiesa di Santa Aurea. Questo legame storico con Sant’Agostino è un elemento centrale nella cultura e nell’identità della città di Ostia.

Fonte: www.adnkronos.com