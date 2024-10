A Strasburgo stadio ristrutturato riciclando fusoliere degli Airbus A340

Lo Stade de la Meinau di Strasburgo, sede del Racing Club de Strasbourg Alsace, diventa il primo stadio a utilizzare parti di fusoliere di Airbus 340 dismessi per realizzare barriere antisole. Questa iniziativa rappresenta una soluzione di design innovativa e sostenibile, sviluppata dallo studio di architettura Populous, specializzato in sport e intrattenimento.

Il progetto di ristrutturazione dello stadio è sostenuto dall’Eurométropole di Strasburgo insieme a diversi partner, tra cui la Città di Strasburgo, la Région Grand Est e la Collectivité Européenne d’Alsace. Populous è l’architetto principale, in collaborazione con lo studio locale Rey-de-Crécy. La ristrutturazione include un nuovo design per la Tribuna Sud, dove le sezioni di fusoliera di aerei Airbus A340 dismessi sono utilizzate come pannelli di ombreggiatura solare, noti anche come “brise soleil”.

L’area totale coperta è di 4050 m², occupando l’intera parte posteriore della tribuna. Le superfici chiare delle fusoliere creeranno un effetto elegante e scintillante, in grado di integrarsi con il contesto naturale del parco circostante lo stadio. È stata già installata la prima sezione prototipo, mentre proseguono i lavori per la nuova tribuna nell’ambito della ristrutturazione complessiva.

Questo progetto rappresenta un passo avanti verso il design sostenibile per gli impianti sportivi e stimola la riflessione su come il riciclo e il riutilizzo dei materiali possano contribuire alla sostenibilità dei progetti su larga scala. La combinazione di innovazione architettonica e sostenibilità ambientale si pone come modello per futuri interventi nella realizzazione di stadi e impianti sportivi. La scelta di utilizzare materiali dismessi evidenzia l’impegno verso una maggiore consapevolezza ambientale nel settore dell’architettura sportiva.

In sintesi, lo Stade de la Meinau si distingue non solo per la sua lunga storia calcistica, ma anche per il suo approccio innovativo alla sostenibilità nel design architettonico, aprendo la strada a nuove pratiche nel riutilizzo di materiali nel contesto degli sport e dell’intrattenimento.