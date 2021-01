Là dove il mare luccica è morta la balena più grande di tutte. Un gigante dei giganti, la femmina ritrovata a Sorrento. Si crede che sia morta il 14 gennaio, proprio il giorno del patrono, Sant’Antonino, che leggenda vuole secoli fa salvò un bimbo dalla pancia di una balena. E leggendaria è anche lei, una balenottera comune, femmina, morta sul fondale di Marina Piccola a Sorrento: mai, in Italia, si era visto esemplare così enorme.

Inizialmente misurata oltre 23 metri (e sarebbe stato un record assoluto per tutto il Mediterraneo), dopo le ultimi analisi si è stabilita una lunghezza di 19,70 metri. Poco importa: quanto basta a battere il record precedente e diventare la balenottera comune più grande mai spiaggiata nei nostri mari.

Maestosa, lunga come un palazzo di cinque piani, è stata scovata a 12 metri di profondità dai sommozzatori della Guardia Costiera, era talmente grande che quasi non ci credevano. Anche perché si aspettavano qualcos’altro: un cucciolo.

La balena dei record era infatti probabilmente una mamma: il giorno prima della morte nel porto di Sorrento avevano avvistato e filmato un piccolo di balena, finito persino su Tik Tok, che colpiva con il muso la banchina. Probabilmente si era perso: nel pomeriggio dello stesso giorno è scomparso e di lui non si hanno notizie.

Scesi in acqua per cercarlo, i subacquei hanno invece trovato l’enorme balena. “È gigantesca, un animale davvero raro per dimensioni. Possiamo dire che è davvero la più grande mai spiaggiata sulle coste italiane. Non avevamo mai visto balenottere così grandi” dice Sabina Airoldi, ricercatrice dell’Istituto di ricerca Tethys.

La balena, il cui scheletro presto diventerà un oggetto da museo, misura appena meno di venti metri (19,7 metri per la precisione), cifra che batte il precedente record di quasi 19,5 metri di un esemplare spiaggiato a Piombino nel 1990. Quella ritrovata a Sorrento pesa almeno 70 tonnellate ed è la più grande fra i 97 corpi di balenottera spiaggiati finora in Italia.

Questi cetacei muoiono per molte ragioni, da malattie a perdita dell’orientamento o inquinamento, fino all’impatto con le navi: l’esemplare di Sorrento a prima vista non presentava segni di collisione e potrebbe essere morta per un virus, ma solo la necroscopia che effettuerà a breve il team di Sandro Mazzariol dell’Università di Padova e responsabile del Cert, centro che si occupa dei cetacei spiaggiati, potrà fornire certezze.

Dopo un tira e molla sulle autorizzazione, a fatica martedì notte il corpo della balena è stato trainato dalla Capitaneria di Porto, tra cime che si sono rotte e mille difficoltà, sino al porto di Napoli dove sarà analizzata dagli scienziati. Sperano di trovare le cause di morte, ma anche raccogliere informazioni genetiche e scoprire da dove arriva. “Nei nostri mari convivono due popolazioni, una mediterranea e una di balenottere comuni provenienti periodicamente dall’Atlantico che generalmente non si spingono oltre le Baleari. Ora le analisi genetiche ci aiuteranno a confermare specie e provenienza” dice Airoldi speranzosa.

Finiti gli esami autoptici, lo scheletro della balena diventerà un reperto preziosissimo, soprattutto per Sorrento. Proprio qui, racconto vuole che secoli fa alcuni bambini stessero giocando sulla spiaggia quando comparve un gigantesco animale (una balena?) e ne inghiottì uno. La madre disperata chiese aiuto a Sant’Antonino che fece il miracolo e salvò il bimbo. Si dice che la prova stia nell’osso di balena conservato nella Basilica di Sant’Antonino.

Chissà che ora, mentre si ipotizza di esporre lo scheletro a Sorrento in un museo del Parco Marino di Punta Campanella, non sia la “balena delle balene” a fare un altro miracolo: osservando i suoi enormi resti, convincere noi uomini ad allentare la pressione sui fragili oceani.