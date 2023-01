A soli due mesi conosce già la violenza: non riusciva più a camminare

A soli due mesi di vita, il cagnolino conosce la pura violenza dell’essere umano: maltrattato al punto da non riuscire più a camminare – FOTO.

La crudeltà dell’uomo non avrà mai fine e purtroppo questa violenza si può abbattere anche sugli animali. L’associazione locata in Ohio (Stati Uniti), la Lake Humane Society, ha indetto una raccolta fondi per aiutare un piccolo cucciolo di cane che a soli due mesi di vita ha già conosciuto la parte peggiore dell’essere umano.

Hotch: conosce la violenza dell’essere umano a soli due mesi di vita

Lake Humane Society non è nuova ad aiutare gli amici a quattro zampe in difficoltà, ma ora si sta rivolgendo al web per raccogliere fondi in modo da aiutare a curare un cucciolo di golden retriever di due mesi, il quale è stato maltrattato, subendo gravi lesioni fisiche.

Il 29 dicembre, la polizia ha ricevuto una chiamata di denuncia di un presunto maltrattamento di animali. Gli agenti, arrivati sul luogo indicato, hanno trovato un cucciolo che giaceva fuori dall’abitazione, immobile. Il cagnolino non era in grado di alzarsi e presentava un’evidente ferita alla zampa, così gli agenti lo hanno sequestrato e portato immediatamente alla Lake Humane Society.

Il cucciolo è stato chiamato Hotch, e dalla visita veterinaria è venuto fuori che il cagnolino aveva un femore frantumato, ferita causata probabilmente da un corpo contundente, come anche ha riferito il testimone che ha chiamato la polizia. Le lesioni alla gamba di Hotch erano così gravi da richiedere un intervento chirurgico immediato per posizionare una placca metallica per riparare il femore. Hotch, inoltre, dovrà sottoporsi a radiografie ogni due settimane per controllare lo stato del femore e poi a un altro intervento per rimuovere la placca metallica una volta che sarà completamente guarita. Il recupero dovrebbe durare dalle quattro alle sei settimane.

Durante queste settimane di ripresa e riabilitazione, è affidato ad una famiglia temporanea. Tuttavia le cure sono costose e per questo l’associazione ha chiesto aiuto al popolo del web tramite una raccolta fondi. Adesso Hotch è al sicuro presso una famiglia amorevole e non appena si riprenderà, dovrà trovare la sua famiglia per sempre.