Una temperatura così alta non era stata mai registrata in Europa. Questo pomeriggio alle 13,14 a Siracusa, in contrada Monasteri, a poca distanza dal comune di Floridia, il display del termometro ha riportato 48,8 gradi. Il record precedente registrato nel 1977 apparteneva ad Atene.

“Un record che ci preoccupa, perché questo caldo arma le mani degli incendiari – commenta il sindaco di Siracusa, Francesco Italia – Siamo devastati dai roghi e il nostro ecosistema, uno dei più ricchi e preziosi d’Europa, è a rischio. Siamo in piena emergenza. La Sicilia è purtroppo famosa per il numero di forestali ingaggiati, facciamoli lavorare a presidio del territorio”.