a Singapore ora puoi vendere e mangiare 20 specie di insetti

Recentemente, la Singapore Food Agency (SFA) ha approvato la vendita e il consumo di 20 differenti specie di insetti. Sarà questo il futuro che ci aspetta?

“Questi insetti e prodotti a base di insetti possono essere utilizzati per il consumo umano o come mangime per animali destinati alla produzione alimentare“, ha annunciato l’agenzia in una circolare inviata ai commercianti alimentari della città-stato.

A questo punto, probabilmente molti di voi rimpiangeranno già la carne coltivata nei chicchi di riso. Ciononostante, la domanda sorge spontanea: quali sono questi insetti?

Il “gustoso” e alquanto variegato elenco, comprende: cinque specie di grilli; tre tipi di locuste; cavallette; sette tipi di larve di coleottero, compresi i vermi della farina e le larve di scarabeo rinoceronte gigante; due tipi di larve di falena; bachi da seta e larve di api mellifere.

Come è facile immaginare, per i sostenitori delle diete insettivore, si tratta di una buona notizia: “È davvero sorprendente vedere che ora hanno un elenco così ampio di specie approvate per il consumo umano“, ha detto al Guardian Skye Blackburn, un entomologo e scienziato alimentare australiano che sostiene il consumo di insetti.

È però opportuno sottolineare come in realtà mangiare insetti sia una pratica comune in più di 100 paesi. Inoltre, molti considerano uno spostamento globale verso questa pratica come una potenziale soluzione all’incombente apocalisse climatica.

“Gli insetti sono una fonte di proteine ​​trascurata e un modo per combattere il cambiamento climatico. Il nostro consumo di proteine ​​animali è la fonte dei gas serra e dei cambiamenti climatici. […] Il consumo di insetti può compensare il cambiamento climatico in molti modi“, ha riferito il World Economic Forum nel 2022.

Naturalmente, dopo aver visto l’hamburger di funghi con DNA modificato, gli insetti destinati a entrare nel mondo gastronomico dovranno affrontare norme volte a garantire la loro sicurezza per i consumatori: ad esempio, non potranno essere “raccolti in natura”, ha annunciato la SFA, mentre i prodotti richiedono “la prova documentale che gli insetti sono allevati in locali regolamentati dall’autorità competente“