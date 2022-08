È un agosto caldo per la politica italiana questo del 2022. Si stanno infatti per concludere le procedure per la presentazione delle liste elettorali in vista delle elezioni del 25 settembre. Con la riduzione del numero dei parlamentari saranno in molti a dover abbandonare lo scranno, una circostanza che sta agitando le acque all’interno di quasi tutte le compagini politiche.

I lavori parlamentari per ora sono fermi: si riprenderà al Senato il 6 settembre con la conversione del decreto Aiuti-bis, che contiene misure urgenti su energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, varato prima di Ferragosto dal Consiglio dei ministri. Una volta approvato a Palazzo Madama, il decreto arriverà alla Camera il 13 settembre.

Il Dl Aiuti bis dovrebbe essere l’ultimo atto della XVII Legislatura. Poi tutto rinviato ad ottobre: la prima riunione delle nuove Camere è prevista intorno alla metà del mese.