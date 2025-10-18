A scuola nel Parco: esplora la Calabria tra natura e cultura

Il Parco naturale regionale delle Serre avvia un’importante iniziativa per coinvolgere le scuole, promuovendo la cultura ecologica e la conoscenza del territorio. Con il progetto “A scuola nel Parco”, sono disponibili 68.000 euro per cofinanziare viaggi di istruzione e attività educative all’interno dell’area protetta.

Questa iniziativa fa parte della “Settimana del Turismo nei Parchi Calabresi”, un programma regionale ideato per stimolare il turismo scolastico montano e valorizzare le aree naturali come spazi di apprendimento. Il Parco delle Serre si trova nelle province di Vibo Valentia, Catanzaro e Reggio Calabria, e presenta una ricchezza ambientale e culturale straordinaria, con ecosistemi unici e borghi storici.

Negli ultimi anni, l’Ente Parco ha svolto un ruolo sempre più centrale nell’educazione ambientale, lanciando progetti come “Il Bosco dai Colori Perduti” e “Cammino del Normanno”. Questi progetti hanno unito divulgazione scientifica e esperienze pratiche, trasformando il Parco in un grande laboratorio a cielo aperto.

Il commissario straordinario Alfonso Grillo sottolinea l’importanza di questa iniziativa, evidenziando che offre ai giovani una preziosa opportunità di apprendere il valore dell’ambiente e dell’identità territoriale. Il Parco si propone come un’aula naturale, dove gli studenti possono vivere esperienze complete di apprendimento, attraverso camminate, incontri e laboratori.

Ogni viaggio d’istruzione sarà un’esperienza immersiva nei boschi e nelle aree naturalistiche del Parco. Le scuole interessate, statali e parificate, possono partecipare compilando una domanda di contributo disponibile sul sito ufficiale del Parco. Le domande devono essere inviate via PEC entro una specificata scadenza e saranno valutate in base all’ordine di arrivo.