A Scuola d’Impresa: 1.200 Studenti Scoprono il Patrimonio

Oltre 1.200 studenti italiani partecipano al progetto ‘A scuola d’impresa’, un’iniziativa gratuita e certificata Pcto promossa da Museimpresa, Liuc – Università Cattaneo e l’Archivio del cinema industriale per il 2025/26. Questo progetto, che coinvolge più di 40 musei e archivi aziendali, sta per concludere l’edizione 2024/25.

‘A scuola d’impresa’ offre un percorso didattico innovativo che combina formazione online, attività pratiche e project work per avvicinare i giovani alla cultura d’impresa italiana e al suo patrimonio. Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II grado, il progetto è frutto della collaborazione fra Museimpresa, Heritage Hub – Liuc e l’Archivio del cinema industriale, e rappresenta un collegamento tra scuola, impresa e patrimonio industriale.

Il percorso, certificato Pcto, si sviluppa in due fasi: una teorica online con contenuti multimediali e una parte esperienziale con visite guidate a musei e incontri con esperti del settore. Gli studenti acquisiscono competenze trasversali, orientamento e soft skills, sviluppando abilità come analisi, storytelling e comunicazione visiva. Le attività incoraggiano il lavoro di gruppo e il contatto diretto con le dinamiche aziendali.

I progetti finali degli studenti comprendono graphic novel, podcast, contenuti per social media e installazioni digitali, tutti strumenti per presentare l’impresa come fenomeno culturale e sociale. Le iscrizioni sono gratuite fino a esaurimento posti, e il corso consiste in 25 ore certificate, con svolgimento da novembre a maggio.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com