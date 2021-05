C’è una nuova leva di ragazze e ragazzi molto giovani e al tempo stesso già veterani della tecnologia che si stanno facendo largo nel mondo, in un mercato completamente piatto, senza barriere.

Possono lavorare ovunque, perché conoscono le due lingue franche della globalizzazione digitale: l’inglese e il codice. E se la prima è una lingua congelata dai tempi di Shakespeare e della bibbia di Re Giacomo, il coding non sta mai fermo: “Nel settore dell’informatica – ci ha detto Antonio Chiappetta – è sempre necessario aggiornarsi, perché cambia tutto da un giorno all’altro. Fermarsi non porta a niente di buono o almeno ti toglie delle possibilità”.

Chiappetta, che ha 25 anni, ha fatto parte nel 2016 del primo gruppo di iscritti alla Apple Developer Academy italiana di Napoli e oggi è quello che potremmo definire un “veterano” della tecnologia. Otto anni fa in Brasile ha aperto la prima Apple Developer Academy: era il 2013 e l’Academy brasiliana è stata la prima di una serie di centri di eccellenza per la formazione di aspiranti sviluppatori, designer e imprenditori concentrati sulla piattaforma di Apple voluti dall’azienda di Cupertino. In Europa la prima Apple Academy ad aprire è stata appunto quella di Napoli: da allora le sedi si sono moltiplicate, oggi sono più di 12 in tutto il mondo, con quelle di Detroit in Michigan e nella Corea del Sud che stanno aprendo in queste settimane.

Diplomarsi alla Apple Academy

Chi esce da quei corsi? I giovani digitali, una nuova leva di sviluppatori con competenze ibride e pronti a cambiare e rinnovarsi ogni pochi mesi. Ne abbiamo incontrato uno, per capire cosa succede dopo.

Chiappetta ha aggiunto alla sua formazione anche una laurea in Ingegneria informatica e il lavoro in aziende diverse, spostandosi spesso: da Napoli a Milano e poi a Helsinki, San Francisco e adesso Parigi, dove lavora come sviluppatore per Elevate Labs e si occupa di Elevate, una app per tenere la mente allenata attraverso il “brain training”. Soprattutto, ci ha raccontato che sin dai tempi della Academy di Apple ha imparato quanto sia importante presentarsi preparati al mondo del digitale dal punto di vista teorico e da quello pratico, oltre a non smettere mai di imparare.

“Il ricordo più intenso che ho – ha detto Chiappetta a Italian Tech – è stato alla Conferenza degli Sviluppatori di San Francisco, la Wwdc, dove siamo stati invitati. Senza che fosse previsto, il numero uno di Apple, Tim Cook, ha chiesto a noi e ai ragazzi brasiliani, i due gruppi più numerosi quell’anno, di fare una foto insieme”. L’emozione più forte? “Mi ha colpito la sua passione, la voglia di passare del tempo con noi nonostante si destreggi tra decine di appuntamenti ogni giorno. Ci ha incoraggiati a parlare delle nostre app con gli altri ingegneri presenti a San Francisco. È stato un momento davvero particolare”.

Startup

Una scuola internazionale

Chiappetta ha frequentato la Academy al suo esordio italiano. I corsi, che oggi vedono un mix di ragazze e ragazzi di tutta Europa, allora erano prevalentemente frequentati da ragazzi italiani e soprattutto campani. Ancora oggi le Apple Developer Academy propongono due programmi:

un corso introduttivo di 30 giorni su argomenti specifici, dedicato soprattutto a chi sta valutando di lavorare nell’app economy;

su argomenti specifici, dedicato soprattutto a chi sta valutando di lavorare nell’app economy; un corso intensivo di 12 mesi per acquisire più competenze professionali e di programmazione.

A oggi sono più di 1500 le app sullo Store di Apple create da diplomati dell’Academy, sono state create più di 160 imprese e in tutto hanno partecipato persone provenienti dai 51 Paesi diversi.

Chiappetta, come moltissimi giovani digitali della sua generazione, non si accontenta di un solo lavoro e un solo progetto, ma ne ha altri nel cassetto e uno “laterale”: “È un’app basata sull’intelligenza artificiale che ho sviluppato l’anno scorso per tenermi allenato e imparare cose nuove, tra un lavoro e l’altro. Si chiama Waste Classifier e usa la fotocamera dell’iPhone e l’IA per riconoscere e classificare gli oggetti (immagine in alto). L’obiettivo è aiutare le persone a riciclare nel modo corretto la spazzatura. È un progetto carino, che mi piace molto, ma non ho mai tempo per portarlo avanti”. Per altri, sarebbe stato un punto di arrivo e non un semplice allenamento.