A scuola arriva il libro di Veltroni, la Lega protesta: cosa sta succedendo

La Lega ha interrogato su un episodio avvenuto a Buccinasco, nel Milanese, dove il sindaco e l’assessore del PD hanno distribuito un libro di Walter Veltroni, intitolato “La più bella del mondo”, in alcune scuole elementari. Il deputato Rossano Sasso ha sollevato preoccupazioni riguardo a questa iniziativa, che coinvolge tematiche come i bambini partigiani e i migranti, e avvenuta senza informare i genitori. Sasso ha ringraziato il consigliere comunale della Lega, Manuel Imberti, per aver denunciato la situazione e ha annunciato che presenterà un’interrogazione al Ministero dell’Istruzione.

Sasso ha messo in dubbio il diritto del sindaco di interferire nella didattica delle scuole pubbliche, chiedendo se il libro di Veltroni fosse parte del piano di offerta formativa della scuola e se il Consiglio d’Istituto fosse stato informato. Ha sollevato interrogativi riguardo all’autorizzazione da parte dei dirigenti scolastici per l’ingresso e la divulgazione del libro, chiedendo se i genitori fossero stati coinvolti. L’esponente leghista ha espressamente criticato quello che considera un tentativo di indottrinamento da parte della sinistra nei confronti dei bambini. Ha sostenuto l’urgenza di una legge sul consenso informato che vieti attività extracurriculari senza l’approvazione dei genitori. Infine, si è chiesto se Veltroni necessiti di tali metodi per promuovere il suo libro e le idee legate all’ideologia di genere.