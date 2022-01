Ginevra è la giovane cantautrice torinese che nell’ultimo anno ha bruciato tutte le tappe raccogliendo un numero sempre crescente di consensi. Cantante, musicista, autrice, Ginevra è passata in pochi anni dal debutto nel 2020 con il suo primo Ep in italiano “Metropoli”, sotto l’egida dell’etichetta Asian Fake (la stessa di artisti come Venerus e Coma Cose), al Festival di Sanremo 2022 dove nella serata dei duetti canterà insieme a La Rappresentante di Lista. Influenze rock/alternative inglesi, dagli alt-J a James Blake, sintetizzatori e sperimentazione confluiscono nel mondo musicale di Ginevra. L’artista immerge l’ascoltatore in una sorta di emozionante labirinto sonoro in cui la sua stessa voce diventa strumento.

“La prima volta che ho incontrato Veronica e Dario eravamo a ‘Na Cosetta Estiva, a Roma – ha raccontato Ginevra – era settembre 2019 e stavo finendo il tour per promuovere il mio primo Ep in inglese. Quella sera hanno fatto un’esibizione in acustico che mi ha lasciata senza parole. Da quel momento sono diventata una vera fan. La scorsa estate ci siamo incrociati sui palchi estivi ed è così che ci siamo conosciuti meglio. Non mi sarei mai aspettata di ricevere questo invito speciale da condividere con altri due artisti che stimo tantissimo. Mi sento davvero onorata di partecipare al loro festival“.

Un percorso quello dell’artista torinese che l’ha vista lo scorso anno collaborare con i rapper Mecna e Ghemon e il producer Ceri, oltre che calcare il palco del prestigioso Concertone del Primo Maggio di Roma. Non totalmente nuova al palco di Sanremo, lo scorso anno aveva co-firmato il brano di successo portato in gara da Noemi, Glicine, certificato Disco di Platino. Recentemente ha pubblicato il brano “Club”, prodotto da Francesco e Marco Fugazza, singolo che fa da ponte fra “Metropoli” e il suo prossimo album in uscita nel 2022, al quale sta lavorando.