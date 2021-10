Aggredito l’inviato di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti, che con la sua troupe nel primo pomeriggio di martedì 5 ottobre era a San Severo (Foggia). Stando a quanto si è saputo, Brumotti che realizza servizi per documentare lo spaccio di droga nelle città, è stato accerchiato da un gruppo composto da una decina di persone nel quartiere San Bernardino, mentre stava realizzando un servizio e preso calci e pugni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia che hanno allontanato e identificato gli aggressori. Brumotti e i componenti della troupe sono stati accompagnati in ospedale assieme a un agente rimasto ferito.

In mattinata, così come riportato da alcune testate locali, Brumotti era stato contestato a Foggia, nella zona delle palazzine ex Onpi, dove era arrivato scortato da equipaggi della polizia.

“La ferocia di queste persone che pensano di dominare il territorio – commenta Brumotti – non ci fermerà. Continueremo a girare l’Italia e a denunciare tutte queste situazioni di degrado. Facciamolo tutti per i bambini, non si può far finta di nulla”.

Dispiaciuto per quanto accaduto, il sindaco Francesco Miglio sottolinea che “i sanseveresi sono accoglienti, ospitali, amici di tutti” e spera che Brumotti con la sua troupe “tornino presto: li accoglieremo come nostri ospiti, come la nostra città fa con tutti i suoi visitatori”.