A San Patrignano tavolata e regali per gli 800 ospiti con educatori e famiglie

Giornate per riflettere sulla bellezza di essere Comunità. Questo è stato il Natale di San Patrignano, con i suoi 800 ospiti che hanno animato assieme agli educatori e alle loro famiglie il cenone della vigilia e il pranzo del 25. Fra questi, 409 i nuovi entrati nel 2023 che hanno festeggiato il loro primo Natale in comunità, riscoprendo il calore di questa festa e il piacere di trascorrerla assieme a persone con cui condividono un importante momento di crescita. “Anche quest’anno abbiamo toccato con mano il vero significato del Natale – spiega Vittoria Pinelli, Presidente di San Patrignano – E’ un giorno speciale e viverlo nell’abbraccio della nostra grande famiglia è un qualcosa di unico. Auguro a tutti quei ragazzi e ragazze che stanno ancora lottando contro la droga di trovare la forza per chiedere aiuto”.

Per le ragazze e i ragazzi di San Patrignano l’atmosfera di festa si era iniziata a respirare da varie settimane, fra gli addobbi in salone, gli alberi di Natale dei settori, la nuova natività scolpita a mano da un ragazzo in percorso e la preparazione dei classici piatti natalizi, su tutti i cappelletti del 25. A scaldare i cuori anche la classica consegna dei doni la notte del 24, quest’anno resi possibili grazie alla generosità di Officina Santa Maria Novella che ha regalato ad ognuno bagnoschiuma e crema fluida corpo e di Staccoli, Mo.Ca e Barry Callebaut che hanno donato a ognuno una stecca di cioccolato artigianale.

Una festa in comunità ancora più dolce al pensiero dei 187 ragazzi che nell’arco del 2023 si sono reinseriti e che hanno festeggiato il Natale con le loro famiglie. “Mi auguro siano riusciti a portare nelle loro case lo spirito che negli anni hanno respirato a San Patrignano, prendendosi cura dei loro cari e trasmettendo i valori vissuti in comunità”. Al cenone della vigilia e al pranzo di Natale farà seguito la cena del veglione dell’ultimo dell’anno con il successivo spettacolo dei ragazzi che si sfideranno a passi di danza con ogni settore che ha studiato la sua coreografia. Tutti i pasti delle festività sono stati resi possibili da Conad CIA, Skalo, Colfiorito, Amadori, Martini alimentare, Clai, Pastificio Fumaiolo, Inalca e Froneri.