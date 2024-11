A Roncofreddo la piccola Fiera d’Autunno

Roncofreddo è un piccolo comune dell’entroterra romagnolo in provincia di Forlì-Cesena, con circa 3.500 abitanti situato nella zona delle Terre del Rubicone. Questo comune collinare, dalle origini antiche, basa la sua economia sull’agricoltura e sull’industria, con numerose frazioni, tra cui Monteleone, che ha ottenuto la bandiera arancione del Touring Club. La piazza principale di Monteleone è dedicata a Lord Byron, che trascorse del tempo qui. L’origine del nome Roncofreddo e la storia del paese sono incerte; tuttavia, la sua popolazione si sviluppò attorno all’anno Mille e raggiunse un periodo di splendore durante il dominio dei Malatesta nel XIII secolo. La posizione geografica consente panorami spettacolari sulla pianura e sul mare e conserva castelli e fortilizi attorno ai quali si è sviluppato il piccolo abitato.

Il territorio di Roncofreddo è caratterizzato da una natura selvaggia che esplode in bellezza nei vari periodi dell’anno, con pratiche agricole che danno vita a prodotti di alta qualità, come vino, olio, formaggi, miele, pesche e albicocche. La gastronomia locale è rinomata, con piatti tradizionali come le tagliatelle al ragù, la piadina romagnola e cacciagione cotta in umido. Un dolce tipico dell’autunno è rappresentato dalle cantarelle, una frittella con olio Evo e zucchero, insieme al dolce al mascarpone, un must della tradizione.

Ogni anno nel mese di novembre si tiene la PICCOLA FIERA D’AUTUNNO, la cui prossima edizione si svolgerà il 23 e 24 novembre 2024. Sebbene il nome suggerisca una manifestazione di piccole dimensioni, la fiera è diventata un evento di riferimento nel panorama delle feste autunnali in Emilia-Romagna. La fiera celebra le eccellenze enogastronomiche locali, trasformandosi in una festa con musica, giochi e sostenibilità. Durante i due giorni, oltre venti osterie proporranno piatti tradizionali e vegetariani, accompagnati da un mercato di prodotti agroalimentari, degustazioni e un vivace mercatino per hobbisti. Sono anche previsti giochi e laboratori per le famiglie. Per facilitare l’accesso, è consigliato usufruire del bus navetta gratuito che ferma alla frazione di Cento, con un ampio parcheggio disponibile. L’ingresso è ad offerta libera. Per ulteriori informazioni, si possono consultare le pagine Facebook e Instagram della fiera o contattare tramite email.