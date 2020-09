É dedicata alla lotta contro ogni forma di violenza e a favore della parità di genere, al rispetto del prossimo e della diversità, per una crescita culturale condivisa e per la libertà di espressione di ogni individuo, la terza edizione di Videocittà, il Festival della Visione che da due anni (con oltre 215.000 presenze nelle passate due edizioni) rappresenta una piattaforma inclusiva e capace di proporre la realtà trasformativa delle diverse discipline ed espressioni creative, artistiche e tecnologiche proprie dell’audiovisivo contemporaneo. La kermesse prenderà vita, dal 25 al 27 settembre, nel Giardino delle Cascate, nel quartiere romano dell’Eur. Al tema scelto dal festival l’artista Amir Issaa dedicherà uno slam in apertura della manifestazione.

